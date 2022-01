Turisme de Roses inicia l’any 2022 amb el condicionament de 8 miradors situats en punts estratègics de la població que ofereixen esplèndides vistes de la Badia de Roses. Els indrets habilitats són: Puig Rom, Castrum, Puig Alt, Pic de l’Àliga, Puig del Gall, Torre de Norfeu, Carretera de Montjoi i Coll de Sant Genís.

Tots ells disposen a partir d’ara d’un plafó informatiu que ofereix una fotografia panoràmica del paisatge que es visibilitza des de cada punt, on s'indiquen els principals punts geogràfics de referència i un mapa amb la localització dels altres miradors. També hi apareix un codi QR que permet obtenir més informació sobre el Parc Natural de Cap de Creus. La nova senyalització s’ha realitzat d’acord a la normativa i al disseny propis del Parc Natural, que ha col·laborat amb l’Ajuntament en aquest projecte.

L’actuació s’ha desenvolupat seguint les directrius del pla de màrqueting turístic de Roses amb la finalitat de potenciar la imatge i el coneixement de la Badia de Roses, distingida com una de les Badies Més Belles del Món, així com els productes de natura i turisme actiu.

La Badia de Roses entrà a formar part del Club de les Badies Més Belles del Món (apadrinat per la Unesco) l’any 2012, després de la presentació de la candidatura duta a terme pels municipis de Roses, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Sant Pere Pescador i L’Escala-Empúries.

Entre els aspectes valorats per a la seva elecció, es van tenir en compte atractius com l’existència dels parcs naturals, els nombrosos jaciments arqueològics que aplega, els més de 45 quilòmetres de platges de gran qualitat, la gastronomia pròpia de la zona, la gran diversitat d’opcions en esports nàutics, terrestres i aeris, la convivència d’activitats i el potencial per al desenvolupament econòmic o el valor emblemàtic per a la població local.

A partir d’ara, l’Àrea de Turisme de Roses posa més a l’abast a habitants i visitants, poder gaudir de la visió que ofereix la imponent badia, oferint vuit punts de mirador per descobrir-la i conèixer-la des de diferents perspectives.