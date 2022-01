Empordà Turisme, una associació de referència al territori català, premiada recentment amb els premis PIMEC, ha aprovat en la darrera assemblea anual obrir-se a associats del Baix Empordà. El seu president, Esteve Guerra, destaca: “només treballant plegats Alt i Baix Empordà, serem capaços de construir la marca Empordà com a destinació turística de primer ordre. Si una cosa hem après amb la pandèmia és que davant les circumstàncies adverses els empordanesos responem amb més força i unitat que mai”.

Concretament les dues darreres campanyes de comunicació (Jo em planto a l’Empordà i Esperit Empordà), liderades conjuntament per Empordà Turisme i els Consells Comarcals de l’Alt i el Baix Empordà i amb la complicitat del Patronat de Turisme de la Costa Brava, han estat pioneres i amb un gran èxit.

També en la darrera assemblea, Empordà Turisme ha presentat un nou pla d’accions pel 2022 molt ambiciós per potenciar la marca Empordà conjuntament amb empreses, entitats i administracions públiques i així millorar el posicionament com a destinació turística. Empordà Turisme, que es va crear el 2004, té actualment 180 socis de l’Alt Empordà i amb l’obertura al Baix Empordà preveu arribar a 300 socis en 2 anys.

Empordà turisme fa temps que treballa per desestacionalitzar l’oferta, amb tres pilars bàsics com són la cultura, la gastronomia i la natura i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. S’ha creat una nova pàgina web (www.empordaturisme.com) amb experiències per gaudir de l’Empordà i s’han dut a terme diferents campanyes per donar a conèixer totes les possibilitats que ofereix el territori als visitants. Els mercats principals als quals s’adrecen les campanyes són Catalunya, el País Valencià, Navarra, el País Basc, el sud de França i l’Illa de França.

Empordà Turisme ofereix un gran nombre d’eines als associats perquè siguin ambaixadors de la comarca. Des de l’entitat es fan cursos de formació i també s’ha posat en marxa un pla d’accions a nivell digital, tant de posicionament web com xarxes socials. L’objectiu és unir esforços per construir plegats campanyes de promoció turística de primer ordre amb les complicitats necessàries del territori i escoltant totes les sensibilitats.