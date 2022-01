L'Ajuntament de Figueres destinarà 12 pisos que ha comprat a una entitat bancària i els destinarà al lloguer per a joves a preus assequibles. El consistori els va adquirir a mitjans de l'any passat a través del dret de tempteig i retracte i per un cost de prop de 800.000 euros. L'edifici havia estat objecte d'ocupacions i el banc va haver de reformar els pisos per poder-los posar la mercat. L'equip de govern porta al ple d'aquest dilluns les bases reguladores per poder optar als habitatges en règim de lloguer. Els requisits: tenir entre 18 i 30 anys, estar empadronat a la ciutat des de fa almenys cinc anys i tenir rendes d'entre 13.510 i 23.642 euros per aspirant.