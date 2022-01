La Diputació de Girona, a través del Servei d’Habitatge, continua reforçant, any rere any, la dotació econòmica a ajuntaments i consells comarcals de la demarcació amb l’objectiu de donar resposta a les seves necessitats en l’àmbit de l’habitatge. En aquest sentit, durant aquest 2022 destinarà 1.935.000 euros a impulsar polítiques socials d’habitatge i a portar a terme inversions en habitatges socials i a comprar-ne.

Ho farà mitjançant cinc línies d’ajuts, la convocatòria dels quals s’ha obert després que hi hagi donat el vistiplau la Junta de Govern de la corporació. “Seguim treballant per fer créixer el parc públic d’habitatge, perquè som conscients que és la millor forma de facilitar l’accés a habitatge assequible”, ha subratllat el diputat d’Habitatge, Quim Ayats.

Les cinc línies de subvencions són les següents:

Per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials. S’hi destinen 630.000 euros per als ajuntaments gironins, amb un màxim de 15.000 euros per sol·licitud per a habitatges de propietat municipal i de 8.000 euros per als cedits. En els dos casos, el mínim és de 2.500 euros. Per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials. La dotació total és de 805.000 euros, amb un màxim de 30.000 euros per consistori i un mínim de 10.000 euros. Per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge. Aquestes ajudes, de 320.000 euros en total, no poden superar els 10.000 euros per consistori. Per a la gestió de les polítiques socials d’habitatge en l’àmbit comarcal. S’adreça a ajuntaments i consells comarcals i té una dotació de 100.000 euros. L’objectiu és arribar a la igualtat d’oportunitats per a la població en tot el territori de la demarcació. En aquest cas, el màxim és de 18.000 euros per sol·licitud i el mínim, de 1.000 euros. Per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica. El propòsit d’aquesta línia, també dirigida a ajuntaments i consells comarcals de les comarques gironines, és millorar les condicions en llars en situació de vulnerabilitat i exclusió social. S’hi destinen 80.000 euros, amb un màxim de 10.000 euros i un mínim de 1.500 euros.

En totes les línies, l’import de les despeses subvencionables està determinat pel tram de població al qual pertany cada municipi, i tenen prioritat els municipis més petits i els micropobles.

El diputat d’Habitatge, Quim Ayats, ha destacat que “fem un gran esforç pressupostari per atendre totes les demandes en habitatge, que, tal com hem pogut veure durant aquest any passat, han augmentat molt. Per tant, l’objectiu del Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona és poder atendre totes les demandes dels ajuntaments de les comarques gironines”.

Els ens locals de les comarques gironines poden fer les seves sol·licituds fins al 15 de febrer, excepte per a la línia per adquirir habitatges destinats a polítiques socials, en què el termini estarà obert fins al 15 de març