El petit comerç comença aquest divendres una nova campanya d'unes rebaixes que són "bàsiques" i "molt necessàries". Així ho apunta el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, que reivindica les rebaixes com un "patrimoni del petit comerciant". El petit comerç manté la tradició d'iniciar les rebaixes després de Reis, tot i la competència de grans superfícies i plataformes 'on line' que ja han començat el període de descomptes en plena campanya de Nadal, un fenomen que per a Goñi és una "incongruència". Malgrat l’agressivitat d’algunes marques, el sector confia superar les vendes prepandèmia. Segons Comertia, els comerciants preveuen que la facturació durant la campanya d’enguany sigui un 10% superior al gener de 2020.

En declaracions a l'ACN, Goñi insisteix que les rebaixes que comencen aquest divendres són "bàsiques" per acabar amb el període de vendes de Nadal i donar sortida als estocs, i "molt necessàries" després que les campanyes d'estiu ja "s'hagin perdut bastant".

El president de PIMEComerç es mostra crític amb la Generalitat per restringir els aforaments en els comerços al 70% i creu que s'ha demostrat que aquestes mesures no són efectives. "Ja s'havien fet i no han produït el resultat adequat perquè estem on estem", opina.

El president de la patronal del petit comerç lamenta que les restriccions afectin "sempre els mateixos" i que aquests sectors quedin "criminalitzats". "Hi ha molts més àmbits on la gent s'aplega i no passa res. No vull dir que s'hagin de prendre mesures contra els altres sinó que no s'hagin de prendre contra nosaltres, sempre som els mateixos i ja n'estem una mica farts", exclama.

Amb tot, Goñi afirma que les rebaixes començaran després d'una campanya de Nadal, de la qual n'ha fet un balanç "bo" i "correcte" però "sense tirar coets".

Tranquil·litat malgrat les restriccions, segons Comertia

Tot i que la campanya de rebaixes d'enguany encara estarà marcada per aquesta restricció d'aforaments, el sector es mostra tranquil. "S'ha demostrat que l'entorn del comerç està controlat [...] i que la gent va amb confiança a comprar", comenta el president de Comertia, David Sánchez. En aquest sentit, el portaveu de l'associació percep que la gent "té ganes de consumir" i assegura que no faltarà estoc malgrat la crisi actual.

Sánchez també apunta que la campanya d'aquest 2022 serà "agressiva" perquè les rebaixes "han de ser atractives" i no fa distincions entre petits comerciants i grans marques. "Tots ens juguem part del consum de les pròximes setmanes", assenyala. A més, i a diferència de campanyes com el 'Black Friday', el president de Comertia assegura que són molt pocs els negocis que es desmarquen de la campanya de rebaixes. "L'esperit de les rebaixes és el d'acabar una temporada i fer canvi d'aparadors; per no emmagatzemar productes, es rebaixa el preu", comenta. "Aquest esperit sempre ha existit i continuarà existint", afegeix.

És per això que vaticina una campanya "positiva" que millorarà les xifres prèvies a l'esclat de la pandèmia. "Ja portem diversos mesos superant les vendes de 2019, i creiem que aquest gener també es donarà el cas", subratlla. Per sectors, Sánchez identifica els productes de la llar i l'electrònica com els que millor es comportaran, juntament amb la roba i els complements. Per contra, sectors com l'hostaleria o els viatges trigaran una mica més a recuperar-se arran de les restriccions actuals.

Catalunya és el territori de l'Estat on més creixerà la contractació

La campanya de rebaixes implica també un augment en la contractació, que a Catalunya es traduirà amb l'ocupació de més de 28.129 persones, un 9,6% més que el mateix període de l'any passat, segons les estimacions d'Adecco. D'aquesta manera, serà el territori de l'Estat on hi haurà més incorporacions, seguit del País Valencià, amb 22.906 i la Comunitat de Madrid, amb 22.335.

El director d'Adecco a Barcelona, Jordi Sugrañés, celebra unes dades que "són molt bones" perquè s'apropen als nivells anteriors a la pandèmia. En declaracions a l'ACN, Sugrañés subratlla el creixement que està experimentant l'àmbit del comerç electrònic, on es demanden perfils per treballar en magatzems i en la distribució de productes. Sugrañés ho atribueix a un canvi dels hàbits de consum i pel que fet que hi ha molts consumidors que prefereixen no acostar-se als punts físics de venda per por als contagis.