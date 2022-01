El preu mitjà de la llum per a aquest dissabte en el mercat majorista baixarà un 5,7% respecte a aquest divendres i se situarà en els 203,45 euros MWh, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). És per tant, un preu inferior als 215,86 euros MWh d'avui però continua sense baixar dels 200 euros després de la treva d'aquestes festes de Nadal. La franja més cara serà la primera, entre la mitjanit i la una de la matinada, amb 270,02 euros MWh mentre que la més baixa serà quasi 24 hores més tard, entre onze i dotze de la nit. Aquest preu és més del doble dels 94,99 euros MWh de fa un any, en ple temporal Filomena i que va suposar el primer dels molts rècords des del 2002 que es començarien a batre al llarg de l'any passat.