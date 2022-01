El Departament d’Empresa i Treball, a través de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), té previst participar aquest any 2022 en més de 40 fires internacionals. Entre aquestes, destaquen la WTM de Londres, la MITT de Moscou i la ILTM de Xina. A més, l’ACT també serà present als dos grans certàmens que es fan a Espanya i Catalunya: Fitur a Madrid i la B-Travel a Barcelona.

El director de l’Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer i Ferrer, destaca que la proposta de participació a les fires i esdeveniments de turisme per al 2022 “és una bona oportunitat per reafirmar Catalunya com a destinació turística en els principals mercats tradicionals”. El director de l’ACT també considera que les empreses i organismes vinculats amb el turisme hauran d’aprofitar la seva presència en aquests salons per mostrar l’actual oferta turística, marcada per una nova realitat, i les tendències de futur basades en l’especialització, la digitalització i la sostenibilitat. “Hem de ser capaços de projectar que el model turístic català s’està transformant i que hi ha una clara aposta per fomentar un turisme més ètic, innovador i responsable”.

A través de la presència en fires especialitzades i genèriques, l’ACT ofereix a les empreses i entitats turístiques catalanes la possibilitat de treballar conjuntament en la promoció i comercialització exterior per tal de fomentar el posicionament internacional de Catalunya com a destinació. Segons Ferrer, “els salons internacionals són un instrument clau de promoció comercial, ja que són un gran aparador per a l’establiment de contactes, el coneixement de l’oferta sectorial, el llançament de projectes o la difusió d’informació, creant importants oportunitats de negoci”.

També cal tenir present que l’assistència en salons especialitzats en productes (turisme actiu, golf, natura, gastronomia, negocis,...) permet donar a conèixer la diversitat de l’oferta catalana de manera segmentada. En aquest sentit, el calendari firal per al proper any 2022 inclou l’assistència a les fires de negocis més importants, com ara l’IMEX de Frankfurt o l’IBTM de Barcelona.

En els anys 2018, 2019 i 2021 unes 330 empreses i entitats van participar a les fires internacionals dedicades a l’activitat turística sota el paraigües de l’ACT. Des de fa uns anys, des de turisme de la Generalitat de Catalunya es prioritza aquells salons que puguin consolidar mercats i segments estratègics així com potenciar la presència en potencials nous emissors.