El sector immobiliari català tanca el 2021 havent recuperat els nivells d’activitat previs a l’esclat de la crisi de la covid-19 i encarant el 2022 amb optimisme. «No ens podem queixar», comenta el president del Consell Català dels API de Catalunya, el figuerenc Joan Company. Segons indica, la recuperació de l’economia i l’augment de la capacitat d’estalvi de les famílies ha provocat que en algunes zones del país la compravenda d’habitatges hagi estat el 12% per sobre dels volums del 2019. En aquest sentit, Company augura un increment «sostingut» de la demanda per al 2022, tot i que alerta dels efectes negatius que poden tenir de l’encariment de les primeres matèries i una possible pujada dels tipus d’interès.

El president del Consell Català dels API de Catalunya també destaca, en declaracions a l'ANC, que enguany s’ha registrat un fort increment de la demanda en poblacions més aviat petites però ben comunicades amb les grans ciutats. «Aquest és un efecte directe de la pandèmia; es busquen espais més oberts per deixar un pis situat al mig d’un carrer», apunta Company. Alhora, subratlla el fet que moltes famílies han millorat la seva capacitat d’estalvi durant la pandèmia, quelcom que ha impulsat la inversió al sector. L’any 2020 ha estat el primer any complert en què s’ha aplicat la nova llei del lloguer, impulsada pel Govern i que fixa un preu màxim del lloguer a les ciutats qualificades de «tenses». Des del Consell Català dels API afirmen que enguany els preus del lloguer, a diferència de les compravendes, s’han reduït. No obstant això, apunten que la tendència a la baixa ja es va començar a detectar a final del 2019 –poc abans que s’aprovés la llei– i asseguren que «no es pot arribar a la conclusió» que la caiguda en l’import dels lloguers respongui a la nova normativa.