Renfe ha hagut de cancel·lar aquest dilluns entre 10 i 15 trens de Rodalies per la cinquantena de maquinistes que es troben de baixa a causa de la covid, segons han informat fonts de l'operadora. La companyia ha assenyalat que els trens s'anul·len en línies amb més freqüència o s'eliminen trams amb poca demanda i s'hi estableix un servei alternatiu per carretera. Paral·lelament, la companyia assegura que està fent un esforç organitzatiu a nivell intern i de col·laboració del personal perquè l'afectació sigui mínima. Cada dia circulen un miler de trens per la xarxa de Rodalies de Catalunya. Pel que fa als trens AVE i Llarga Distància, on en aquestes dates es concentra una major mobilitat proporcionalment, s'està prestant el servei habitual.