El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que enguany a Catalunya vendran un milió de tortells de Reis, una xifra similar a la del 2019. Tot i aquestes previsions optimistes, asseguren que, en molts casos, la mida dels tortells serà més petita per la restricció en la xifra de participants a les reunions. El tortell de massapà i fruita confitada tornarà a ser el més venut, tot i que cada any creix l'interès pels farciments de nata, crema o trufa. Els obradors de les pastisseries ja comencen a treballar en l'elaboració dels tortells de Reis per tenir a punt aquest producte artesanal el pròxim 5 de gener. L'encariment dels ingredients i l'electricitat ha fet que el preu s'apugi lleugerament respecte l'any passat, un 2%.