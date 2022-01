L’èxit durant les festes nadalenques del 2020 de la campanya «La Ubet aquest Nadal et porta els Reis de l’Orient» ha animat la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics (Ubet) de l’Escala a repetir l’experiència. Amb el lema «Compra a casa i sorprèn els més petits!», el sector comercial i empresarial treballa en equip per incentivar l’activitat al comerç local, però també per incloure nous al·licients en la programació d’activitats de Nadal del municipi.

Per a la campanya «La Ubet aquest Nadal et porta els Reis de l’Orient», només cal fer tres compres d’un mínim de deu euros en tres establiments adherits a l’associació de l’Escala, dipositar unes butlletes a la bústia màgica que hi ha al costat del gran arbre de Nadal i, per art de màgia, un dels tres Reis d’Orient apareixerà de forma virtual a les cases del poble. Si fas una compra superior als deu euros en un dels establiments de la Ubet que hi participen, t’estampen un segell en una butlleta. La butlleta ha de tenir tres segells, de tres comerços diferents.

Els emissaris reials, per encàrrec de la Ubet, donaran compliment als desitjos dels més petits a través de vídeos personalitzats.

La iniciativa dels botiguers i empresaris turístics de l’Escala s’ha ideat per promoure les compres nadalenques al comerç local, però també per incloure un nou al·licient en la programació d’activitats de Nadal. La Ubet ja té gairebé 160 socis i impulsa campanyes al llarg de l’any per dinamitzar el comerç de l’Escala.