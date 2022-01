L'empresa de comerç electrònic Amazon obrirà el centre logístic que està construint al Far d'Empordà aquest 2022, ben aviat. Durant la pròxima primavera, també és previst que es posi en marxa l'engranatge enoturístic del nou celler del Grup Peralada, que ja funciona en l'àmbit industrial. Aquests són dues de les noves infraestructures privades que destacaran a l'economia empordanesa en aquest any que acabem d'estrenar.

El centre d'Amazon, situat en un terreny de 85.000 m2 al polígon industrial Logis Empordà, es va començar a construir el passat mes de juny. La previsió és que la instal·lació de l'empresa logística impliqui la creació de 200 llocs de treball. El centre logístic se sumarà als del Prat de Llobregat, Martorelles i Castellbisbal. A més, Amazon també té un centre de distribució a Barberà del Vallès i set estacions logístiques (ubicades a Rubí, Montcada i Reixac, Mollet del Vallès, Parets, Tarragona i dos a Barcelona. També hi ha un centre urbà a Barcelona.

En paraules de Jaume Arnall, alcalde del Far d'Empordà, "l'arribada d'Amazon, fruit de la feina conjunta entre la companyia i l'equip municipal, és una molt bona notícia tant per al nostre municipi com per a tot l'Alt Empordà i la província de Girona. Al posicionament de la comarca com important node logístic se li unirà la creació de centenars de llocs de treball directes i indirectes que dinamitzaran enormement l'economia i impulsaran les oportunitats laborals dels nostres residents".

Un pas endavant del Grup Peralada

Vins i Caves Perelada ha invertit 40 milions d'euros en un nou celler sostenible. Aquest projecte de la família Suqué Mateu converteix el celler en el primer d'Europa en obtenir la certificació LEED Gold, el certificat ambiental i energètic més prestigiós a escala mundial, atorgat pel U.S. Building Council.

El celler està dissenyat per l'estudi RCR Arquitectes, guanyadors del premi Pritzker el 2017, i és pioner en ecoeficiència energètica i disseny ambiental en integrar-se de forma completament respectuosa en el seu entorn i produint el mínim impacte. El disseny arquitectònic es fusiona amb l'obra existent i el paisatge de l'Empordà reforçant el caràcter del lloc on es troba, bressol de la història de Peralada.

El complex integra les antigues instal·lacions que l'arquitecte Adolf Florensa va aixecar a petició de la família l'any 1941.

En el moment de començar les obres, el president del grup, Javier Suqué, va dir que era un "somni" que tenien pendent amb objectiu principal l'ampliació de les instal·lacions productives i, alhora, oferir vins d'alta qualitat. L'arquitecte, Rafael Aranda, va declarar que el projecte lliga a la perfecció passat i futur i el paisatge i amb la innovació.

El celler oferirà diferents ambients per propiciar un recorregut on els visitants puguin apreciar el procés d'elaboració. A l'àrea de producció, hi haurà tres espais diferenciats: un per a l'elaboració dels vins blancs i negres, un per al vi de finques i un de dedicat al vi de la finca Garbet i als vins experimentals. L'objectiu és convertir-lo en un equipament d'interès enoturístic enfocat a les degustacions, les visites i l'oferta de lleure. El grup Peralada fa temps que treballa per situar el municipi com un destí turístic únic.

La principal novetat de la nova construcció és la seva aposta per la sostenibilitat. En aquest sentit, el disseny arquitectònic està pensat per reduir el consum energètic de l'edifici.