El Govern ha ampliat en 900.000 euros el pressupost dels ajuts ordinaris al pagament del lloguer de l'any 2021. Segons ha informat aquest divendres el Departament de Drets Socials, les subvencions poden arribar a un màxim de 200 euros mensuals, que s'ajusten en funció de l'esforç que suposa el pagament del lloguer per a cada unitat de convivència. Amb aquesta ampliació, el Govern supera els cent milions d'euros destinats a aquests tipus d'ajudes al llarg del 2021, que han beneficiat al voltant de 53.000 famílies. Tal com detalla l'executiu, aquesta línia està pensada per a persones que no es troben en una situació de vulnerabilitat imminent, però que s'hi podrien veure abocades si no disposen d'ajudes per a les despeses del lloguer.

Pel que fa als requisits per poder accedir a les subvencions, els límits d'aquesta darrera convocatòria s'han modificat respecte als anys anteriors per ajustar-los a la realitat actual del mercat. Així, el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de 800 euros mensuals (abans eren 750 euros). A Girona i Tarragona és de 550 euros (abans 500 euros), a Lleida és de 500 euros (abans 450 euros) i a les Terres de l'Ebre de 400 euros (abans 350 euros).En el cas de les famílies nombroses i les unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda, l'import màxim del lloguer mensual és de 900 euros a tot Catalunya.Més enllà dels ajuts ordinaris al lloguer, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha concedit 9.000 ajuts específics per a persones grans per a pagar el lloguer. En aquest cas s'hi ha destinat 19,2 milions d'euros, tenint en compte noves sol·licituds i pròrrogues d'anys anteriors.