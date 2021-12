L'Ajuntament de Roses ha tancat l’any 2021 amb una xifra rècord pel que fa als fons municipals destinats de manera directa a l’àrea d’Acció Social. La suma del pressupost aprovat inicialment, més les modificacions de crèdit realitzades al llarg de l’any per atendre les necessitats sorgides arrel de la crisi per la Covid-19, fa tancar l’exercici amb una despesa total en aquesta àrea d’1.211.099 €.

La xifra supera la del tancament del pressupost de 2020, d'1.018.099 €. Una de les inversions més "pobres" en matèria de serveis socials de tot l'Estat, segons un informe publicat aquesta setmana però que des del consistori asseguren que es tracta d'una xifra que "també suposa una inversió rècord per a l’atenció directa dels serveis socials municipals".

Així, la suma dels dos exercicis econòmics (2020 i 2021) eleven la mitjana de despesa municipal per càpita en acció social fins als 55 € per habitant i any.

Altres inversions de suport contra la Covid-19

Des del consistori asseguren que altres àrees municipals han vist també augmentades les seves dotacions econòmiques per atendre necessitats originades directament per la pandèmia. És el cas de l’àrea de Promoció Econòmica, que al llarg d’aquests dos anys ha incorporat nombroses partides destinades a subvencionar la compra de material sanitari o la digitalització necessària per als establiments del municipi o als ajuts a empreses afectades pels tancaments per restriccions sanitàries. També cal tenir en compte les bonificacions i no cobraments de taxes com les d’ocupació de via pública que s'han aplicat des del departament de Serveis Econòmics.

El conjunt d’aquestes mesures ha suposat que es deixessin d’ingressar durant el bienni 2020-2021 un total de 867.000 €, i que es destinessin 208.000 € a subvencionar empreses i entitats afectades directament per les restriccions i mesures contra la covid.

En total, la suma de totes les dotacions destinades a fer front a la crisi de la Covid-19 per part de l’Ajuntament de Roses durant aquests dos anys ha estat de 3.275.000 €, xifra resultant del pressupost directe de l’àrea d’Acció Social (2.200.000 €), més la resta d’inversions dirigides directament a necessitats covid (1.075.000 €).

Aquesta xifra representa respecte a l’any 2019, previ a la pandèmia, un augment de 392.000 € (un 48%).