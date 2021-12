El govern espanyol ha donat llum verda a la norma que regirà la concessió d'ajudes del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) del vehicle elèctric. El text publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) estableix els requisits per concedir les ajudes, que tenen un pressupost de 2.975 milions d'euros, en el període 2021-2023. És el pas previ a la publicació de la convocatòria per presentar projectes. En un comunicat, la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ha destacat que amb aquest pas l'executiu "compleix amb el seu compromís de tenir enllestida l'estructura del projecte estratègic abans de finals d'any". "Ja comptem amb un esquema d'ajudes específic que són el cor del PERTE", ha dit.

De les ajudes, 1.425 MEUR seran en forma de préstec i 1.550 MEUR en forma de subvencions. Podran tenir caràcter plurianual. El termini màxim de realització dels projectes serà fins al 30 de setembre de 2025.

Les entitats interessades a presentar una sol·licitud hauran de fer-ho de forma col·laborativa i s'hauran de constituir com una agrupació d'empreses sense personalitat jurídica així com subscriure un acord intern previ a la sol·licitud.

Les agrupacions hauran d'estar formades per com a mínim cinc entitats jurídiques diferenciades que no pertanyin al mateix grup empresarial. L'han de compondre com a mínim un 40% de pimes i tenir implantació en almenys dues autonomies.

De les entitats participants, almenys una d'elles haurà de ser de fabricació de vehicles de motor i l'altra de fabricació de components, peces i accessoris. Els projectes tractors hauran d'incloure projectes primaris que involucrin diversos eslavons de la cadena de valor del sector.

ANFAC veu com "una oportunitat única" el PERTE del vehicle elèctric però demana més mesures

La patronal de fabricants de vehicles, ANFAC, ha celebrat aquest dimarts l'aprovació del PERTE del vehicle elèctric, que considera una "oportunitat única". Malgrat això, ANFAC diu que el PERTE "és només un pas en el camí cap a la transformació de la nova mobilitat" i cal un "enfocament transversal" per promoure la transformació del sector, reduir la incertesa entre els consumidors, impulsar l'electrificació i renovar el parc de vehicles. El director general d'ANFAC, José López-Tafall, ha demanat també que es concreti "com més aviat millor" la convocatòria per a la presentació dels projectes a les ajudes, entre els que hi podria haver, per exemple, el de la planta de bateries de Volkswagen.

ANFAC considera "una bona notícia que el primer PERTE aprovat sigui per a la indústria de l'automoció, perquè reconeix el pes específic d'aquest sector a Espanya", especialment a nivell de PIB i ocupació.

"Els fabricants tenim ja models elèctrics i electrificats en el mercat, la seva producció a Espanya està creixent exponencialment, però hem d'accelerar encara més per seguir mantenint la nostra posició com a segon fabricant europeu de vehicles", assenyala ANFAC en un comunicat.

Entre les mesures que reclamen els fabricants hi ha també la instal·lació d'infraestructures de recàrrega d'accés públic, un model de fiscalitat del sector basat en l'ús i no en la compra, plans de suport a la demanda i la renovació, i una política activa de suport a l'adaptació professional. Segons José López-Tafall, aquest tipus d'iniciatives són "complementaries" al PERTE però "imprescindibles" per l'evolució del sector en les properes dues dècades.