El Govern, a través de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, ha determinat l’exclusió pesquera permanent en una superfície de més de 500 quilòmetres quadrats al litoral català per tal de protegir espais que considera «molt valuosos» per al cicle biològic d’espècies com el lluç, la gamba rosada, la gamba blanca, l’escamarlà o el moll. A la Costa Brava, hi ha vuit zones afectades on no serà possible pescar: dues davant del litoral de Roses, l’Escala i l’Estartit; tres davant la costa de Palafrugell, Palamós i Calonge; i tres zones més al litoral de Tossa, Blanes i Lloret.

La nova mesura, proposada per iniciativa del mateix sector pesquer i l’Institut Català de Recerca per la Governança de la Mar (Icatmar), busca acompanyar l’activitat pesquera «en la transició cap a la sostenibilitat» i impulsar «el model de pesca costaner de Catalunya», segons ha destacat el Govern aquest dilluns en un comunicat. Segons el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, aquesta actuació «contrasta amb la manca de sensibilitat envers el Mediterrani evidenciada fa pocs dies per la Comissió Europea» en el marc del darrer Consell de Ministres de Pesca de la Unió Europea. En aquella trobada, la comissió va imposar una reducció del 6% dels dies de pesca d’arrossegament per a l’any 2022, que s’afegeix a la dels anys anteriors. En aquest sentit, assenyala que la delegació negociadora de l’Estat va defensar «sense èxit» una opció alternativa que prioritzava la millora de l’estat de les poblacions de peixos mitjançant la generalització de xarxes de pesca més selectives que deixen escapar els individus petits. Per compensar l’impacte d’aquesta reducció, la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible ha reclamat al govern espanyol la implementació d’ajuts a la flota mitjançant l’adopció de plans d’aturada ordenats que garanteixi el funcionament de les estructures pesqueres i la comercialització del peix.