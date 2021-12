La llista de morosos amb Hisenda al tancament del 2021 inclou 7.277 empreses i persones físiques amb un deute de 18.200 milions d'euros. El nombre de deutors creix un 88% respecte a la darrera llista publicada el juliol, un fet que s'explica pel nou límit fixat per l'Agència Tributària.

Abans només apareixien a la llista aquells que devien més d'un milió d'euros, mentre que ara ho fan aquells que acumulen un deute d'almenys 600.000 euros. L'import total també s'incrementa un 29,4% en comparació als gairebé 14.100 milions d'euros de fa sis mesos.

A la llista hi apareixen empreses com Twitter, amb un deute de 800.000 euros, o personalitats com el cuiner Sergi Arola o l'exfutbolista Samuel Eto'o, amb deutes al voltant dels 980.000 euros.