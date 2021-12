El preu mitjà de l'electricitat al mercat majorista continuarà a la baixa aquest dilluns i se situarà per primera vegada des de l'1 de novembre per sota dels 100 euros/MWh. En concret, la llum costarà 96,08 euros/MWh aquest dilluns 27 de desembre, segons dades provisionals publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) i recollides per Europa Press.

El preu del 'pool' es reduirà aquest dilluns en un 49,04% pel que fa al preu d'ahir, de 188,53 euros/MWh. En comparació amb el màxim registre històric (383,67 euros/MWh), fa quatre dies, el preu ha baixat un 75%, després de quatre jornades consecutives de descensos que coincideixen amb diversos dies festius en bona part del món, i que provoquen que la demanda sigui molt menor a causa de la falta d'activitat d'empreses i grans consumidors. En qualsevol cas, el cost de l'electricitat al mercat majorista segueix disparat si es compara amb els registres del mateix dia de l'any anterior, quan el preu es va situar en els 26,51 euros/MWh. L'increment d'aquest dilluns en comparació al 27 de desembre de 2020 és del 262,5%, és a dir, més de tres vegades més. Per trams horaris, el preu màxim de la llum aquest dilluns serà entre les 18.00 i les 19.00 hores, amb 207,1 euros/MWh, mentre que el mínim ha estat de 2,67 euros/MWh entre les 2.00 i les 6.00 hores. Els preus del 'pool' repercuteixen directament en la tarifa regulada --el denominat PVPC--, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors al país. També serveix de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el subministrament al mercat lliure. L'encariment en els últims mesos al mercat elèctric s'explica, principalment, pels alts preus del gas als mercats i dels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO2), en màxims històrics en aquest any. Desembre ronda els 260 euros/MWh Desembre va començar marcat per una gran volatilitat, amb caigudes en la mitjana d'alguns dies de fins a 100 euros/MWh i amb certs repunts que superaven àmpliament la cota dels 200 i els 300 euros/MWh. Malgrat les caigudes d'aquests últims dies, l'encariment de la llum s'ha desbocat i el preu mitjà mensual ronda ja els 260 euros, és a dir, gairebé uns 60 euros més que el passat octubre, el mes amb la mitjana més cara fins avui. Pròrroga en les rebaixes fiscals El Govern central ha ampliat fins al 30 d'abril la rebaixa dels impostos inclosos en la factura de la llum que paguen tots els consumidors amb la finalitat de pal·liar la pujada del preu de l'electricitat per als ciutadans. En concret, s'han prorrogat fins al 30 d'abril les rebaixes del 21% al 10% de l'IVA i de l'impost especial elèctric del 5,11% al 0,5%, el mínim legal. No obstant això, la suspensió de l'impost de generació al 7% que paguen les empreses només es mantindrà, ara com ara, fins al 31 de març.