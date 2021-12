El sector de la restauració afronta les noves restriccions aprovades pel Govern –limita l'aforament dels interiors al 50% i no permet taules de més de deu comensals- amb "resignació i preocupació". "Tenim por del tancament", afirma el propietari del restaurant La Villa de Sants, Alejandro Villa, destacant que els mesos nadalencs són uns dels més importants de l'any.

Els diferents negocis entrevistats per l'ACN afirmen que ja han patit cancel·lacions destacades i es mostren pessimistes davant l'arribada de possibles ajudes per part de l'administració que els ajudin a compensar pèrdues. "Crec que no arribarà res, perquè no hi ha diners per a tots", assegura el propietari del restaurant Cabañeros, Xavi Calderón.