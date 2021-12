El sector de la cosmètica i la perfumeria creixerà un 1,6% a l'Estat aquest 2021 malgrat la crisi de subministraments. Així ho indica un estudi d'Euromonitor recollit aquest divendres per Beauty Cluster, una associació privada que reuneix més de 200 empreses.

Segons les dades de l'informe, Espanya es mantindrà com el segon exportador del món en perfumeria –només per darrere de França- i el quart en cosmètica, sent Catalunya la comunitat més rellevant.

"D'aquestes vendes, un 60% prové de Catalunya", indica el director general del clúster, Ivan Borrego. En aquest sentit, el directiu destaca que "la gran cadena de proveïdors locals" ha aportat "solidesa al sector" i ha permès demostrar "resiliència i una capacitat per recuperar-se ràpidament".