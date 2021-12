La campanya 'Càmping Solidari', impulsada per l’Associació de Càmpings de Girona (ACG), ha estat un gran èxit de participació aquesta temporada malgrat el context de pandèmia. En total s’han recollit 12.500 euros. D’aquests diners, 9.000 euros es destinen, a través de l’Associació Polseres Candela, a l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació del càncer infantil; i la resta, 3.500 euros, a la Fundació Esclerosi Múltiple. La iniciativa, que ha estat coordinada per l’empresa GAP Serveis Turístics, un cop més també s’ha fet conjuntament amb el Banc de Sang i Teixits, per pal·liar el descens de donacions de sang que sol ser habitual en els mesos d’estiu.

Els diners s’han recollit en les accions organitzades en el marc de la campanya solidària en diferents càmpings de les comarques gironines com ara tallers per als més petits de creació de polseres fetes amb fils de colors; curses solidàries; i el tradicional bany organitzat per la Fundació Esclerosi Múltiple per sensibilitzar la societat sobre una malaltia que actualment afecta a més d’11.000 persones a Catalunya. Aquesta acció ha anat acompanyada de venda de samarretes solidàries.

És la tercera temporada que es du a terme aquesta iniciativa , una acció pionera en el sector que ha portat a l’ACG a rebre el guardó de Turisme Responsable de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de la campanya és que els establiments i els seus visitants s’impliquin en diferents causes socials que reverteixen en el conjunt de la ciutadania.

Miquel Gotanegra, president de l’Associació de Càmpings de Girona destaca la satisfacció pel resultat de la campanya que “ens ha permès unir esforços i seguir aportant d’una forma més potent el nostre gra de sorra amb accions solidàries per contribuir a que la vida de les persones sigui una mica millor, ara més que mai tenint en compte les dificultats del moment derivades de la Covid-19”. Per la seva banda, Albert Oliana, director de GAP Serveis Turístics, subratlla “la gran conscienciació entre els participants que hi ha hagut aquesta temporada malgrat que encara ha estat marcada per la pandèmia”.

'Càmping Solidari' s’emmarca en l’aposta dels càmpings gironins per la responsabilitat social corporativa que també inclou la creació de la Fundació Càmpings de Girona per donar suport als infants amb malalties i a les seves famílies i per a la investigació d’aquesta problemàtica.