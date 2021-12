La ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha llençat un avís sobre l'increment dels salaris per a l'any 2022. "Hem d'evitar les pujades que puguin tenir efectes de segona ronda i que tinguin un caràcter més estructural", ha comentat en una entrevista publicada aquest dilluns a La Vanguardia. Calviño assegura que, de moment, no s'ha donat aquesta problemàtica, però alerta que un augment excessiu dels sous pot tenir "un impacte negatiu sobre el creixement i la creació d'ocupació". En aquest sentit, ha subratllat la necessitat que l'evolució dels salaris "s'ha d'adequar a les característiques de cada empresa i sector", una qüestió que dependrà de la negociació col·lectiva.

La també vicepresidenta del govern espanyol no ha donat una xifra concreta en relació amb l'increment salarial, però ha descartat pujades superiors al 5%, en paral·lel a les taxes de l'Índex de Preus al Consum (IPC) dels últims mesos. "Aquesta taxa de variació de preus no representa la mitjana de l'any; cal recordar que vam començar l'any en un 0%, i de mitjana estem parlant d'una taxa d'augment de preus al voltant del 3%", indica.

També en matèria laboral, Calviño ha parlat de la reforma laboral, el que ha de ser un dels grans pactes de la legislatura i que encara no compta amb el suport de totes les parts. No obstant això, la ministra confia que tant l'executiu com sindicats i patronals acabaran arribant a un acord. De fet, és l'única sortida que contempla el govern espanyol. "Confio que hi hagi un acord tripartit, i farem tot el possible perquè hi sigui", ha dit.

Pel que fa al creixement econòmic, la ministra ha subratllat que la recuperació econòmica a l'Estat durant la segona meitat de l'any és "molt intensa". Malgrat la revisió a la baixa de les previsions per part del Banc d'Espanya –el creixement del PIB pel 2021 ha passat del 6,3% al 4,5%-, Calviño assenyala que indicadors com les exportacions o l'atur juvenil ja es troben per sota els nivells previs a l'esclat de la pandèmia.

Finalment, en relació amb la fàbrica de bateries, Calviño no ha detallat on s'ubicarà, però deixa la porta oberta a què n'arribi més d'una. "El que està clar és que volem, sens dubte, que almenys hi hagi una fàbrica de bateries a l'Estat", ha apuntat.