El Govern i En Comú Podem han tancat l’acord definitiu que permetrà que el pròxim 23 de desembre el Parlament doni llum verda definitiva als pressupostos per al 2022. Les dues parts han fet públic un document de 17 pàgines que detalla els acords sectorials que han arribat en les últimes setmanes: des dels 1.000 MEUR d’inversió en habitatge, la reducció de l’IRPF per a les rendes més baixes, a l'increment de 80 MEUR per a salut mental o els 50 MEUR per al dentista públic. Així mateix inclou nous impostos mediambientals i a aliments "ultraprocessats". El mateix document preveu que una comissió de seguiment es reunirà com a mínim trimestralment per "avaluar l’execució dels acords".

En l'àmbit polític, el document fet públic aquest dijous corrobora un canvi en la geometria variable del Parlament. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va ser investit amb els vots de la CUP i el que s'ha anomenat "majoria independentista del 52%" però els primers pressupostos de la legislatura tiraran endavant gràcies als comuns. I això ha aixecat crítiques del soci de Govern, JxCat, que veu tocada la majoria independentista de la investidura. De totes maneres, aquest dijous, coincidint amb l'anunci oficial de l'acord, Aragonès ha rebut la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, al Palau de la Generalitat i s'ha visualitzat així la nova aliança.

En la trobada d'aquest matí al Palau de la Generalitat no hi era el conseller d'Economia, Jaume Giró. Segons fonts de Presidència i del Departament d'Economia, Giró no hi ha anat perquè era una reunió entre el president, que representa tot el Govern, i la persona que representa tot el grup parlamentari dels comuns. En tot cas, assenyalen les mateixes fonts, el conseller estava al cas del contingut de la reunió. L'últim punt del document fa referència al seguiment de l'acord. Govern i comuns han decidit crear una "comissió de seguiment" integrada per tres representants del Govern i tres representants d'en Comú Podem, encara pendent de fixar els noms, amb l'objectiu "d'avaluar l'execució dels acords que s'estableixen en el document i resoldre els dubtes o els conflictes que puguin sorgir en el seu desenvolupament".

Una comissió que, segons el text pactat, s'haurà de reunir "com a mínim" amb caràcter trimestral durant el període d'execució dels pressupostos per al 2022. Així mateix, també es preveu una reunió coincidint amb el final de l'exercici pressupostari per tal d'avaluar "l'estat d'execució".

Mesures més destacades

Les mesures negociades s'havien anat anunciant en comptagotes durant les darreres setmanes, durant les quals executiu i comuns han negociat els pressupostos. Una de les novetats, més enllà del que ja s'havia publicat, és que el Govern destinarà 160 MEUR a recuperar l'activitat assistencial no relacionada amb l'atenció a la Covid-19. Concretament, es preveuen 60 MEUR a un programa per a recuperar les proves diagnòstiques i control de malalties en atenció primària i en consultes externes; i 100 MEUR per incrementar l'activitat quirúrgica i proves diagnòstiques específiques hospitalàries. D'altra banda, el Govern incorporarà una paga extra per al personal de neteja dels centres sanitaris que van treballar durant el primer estat d'alarma. En l'àmbit fiscal, els pressupostos inclouen que abans d'acabar el 2022 el Govern ha de portar dos nous impostos sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb efectes d'hivernacle.

La previsió es que puguin entrar en vigor el 2023. I que l'executiu aprovi durant l'any l'impost sobre els aliments ultraprocessats. Així mateix, el pacte preveu ampliar els subjectes passius de l'impost sobre habitatges buits i reduir l'IRPF per a les rendes més baixes. També la modificació a l'IRPF perquè les famílies monoparentals puguin acollir-se a la deducció per naixement o adopció d'un fill i que puguin deduir-se el lloguer de l'habitatge habitual.

Pel que fa a les infraestructures, l'acord preveu incorporar als pressupostos a través d'esmenes diverses partides que fins ara no hi eren: 5 MEUR per a l'inici de les obres del tramvia del Camp de Tarragona, 1 MEUR per a l'estudi informatiu del tramvia del Bages; 500.000 euros a l'avantprojecte del tramvia Costa Brava, 49 MEUR per a la pacificació de la N-II al Maresme i el carril bici, 250.000 euros a l'avantprojecte del tramvia del Pirineu, i 250.000 euros a l'avantprojecte del tramvia de l'Ebre.

Segons el document, quan es faci efectiu el "traspàs integral· del servei de Rodalies per part de l'Estat a la Generalitat, el Govern "es compromet a finalitzar el desplegament del servei de Rodalies Lleida i estudiar la millora dels serveis amb el Penedès". Segons l'acord subscrit entre les dues parts, el Govern efectuarà les "modificacions pressupostàries necessàries en l'execució del pressupost i en funció dels ingressos", per arribar als 1.000 MEUR en polítiques d'habitatge. Es tracta d'una quantitat addicional de 251 MEUR respecte a la dotació prevista inicialment als pressupostos. I, segons l'acord, aquestes recursos de més es destinaran a "l'augment del parc d'habitatge públic, mitjançant el tempteig i retracte i la construcció d'habitatges destinats a lloguer social, i a polítiques públiques d'habitatge".

Una altra de les novetats és que el Govern prioritzarà especialment el programa de barris vulnerables i el programa d'habitatges amb recursos provinents dels fons europeus. Aquest fons de rehabilitació, reclamat pels comuns, no queda quantificat però fonts del grup parlamentari valoren que l'executiu avança adequadament en aquest assumpte.

Pel que fa a polítiques socials, són rellevants els 10 MEUR per augmentar el nombre de places a centres i serveis per a persones amb discapacitats. El document inclou una proposta perquè als joves extutelats se'ls suspengui temporalment l'ajut quan comencen a treballar –en lloc d'eliminar-lo- i el recuperin si deixen de tenir feina. En el bloc de polítiques educatives, el Govern respon a una demanda històrica dels sindicats de mestres, passant d'una reducció de jornades de terços a mitges jornades. L'objectiu és millorar l'organització dels centres. En formació professional, el Govern proposa eliminar les taxes requerides per a l'expedició dels certificats de professionalitat. D'altra banda, a cavall entre el Departament d'Empresa i Treball i el Departament d'Igualtat i Feminismes, es vol avançar en sistemes que incentivin la contractació laboral de les persones treballadores de la llar i de les cures "perquè surtin de l'economia informal".

Els pressupostos inclouran un nou article perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ofereixi suport jurídic i tècnic als ajuntaments que vulguin municipalitzar l'aigua; i es fomentarà la dinamització de comunitats energètiques. Pel que fa a l'ordre públic, s'estableix que el Govern adquirirà càmeres per situar a les llançadores de foam que utilitzen els Mossos d'Esquadra. D'aquesta manera es vol garantir que s'aplica el protocol adequat en les actuacions policials. També es fixa que el Govern estudiarà la internalització del 112.

Finalment, sobre al projecte de Hard Rock, que els comuns rebutgen, l'acord inclou una esmena que concreta i especifica que el Govern no posarà ni un sol euro.