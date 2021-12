Casa Gourmet, la botiga en línia d’Empordà que ofereix una acurada selecció mensual de vins amb descomptes superiors al 40%, ha creat per a aquest Nadal les millors promocions d’Ibèrics, de caves i de torrons.

A més de llançar la seva nova selecció de vins de desembre, que en aquesta ocasió són negres criança de la Ribera del Duero: Matarromera, Valdubón i Semele, ha creat diferents packs gastronòmics exclusius a preus assequibles i diferencials.

Per exemple, el lot de Caves Reserva que inclou 2 ampolles de Vallformosa Origen Brut Reserva, 2 de Codorniu Gran Plus Ultra Brut Nature Reserva (el primer cava a Espanya elaborat amb la varietat Chardonnay) i 2 Caves Hill Panot Gaudí Brut Reserva. Aquests escumosos, que han rebut diferents premis i mencions, han estat seleccionats pels experts de Casa Gourmet. El pack de 6 ampolles només costa 46 euros quan el seu valor real és 77 euros.

Ibèrics COVAP, elaboració artesanal i tradicional

A Casa Gourmet hi ha tres opcions de lots d'ibèrics: el lot de pernil de gla 100% ibèric Alta Expresión COVAP de 7 kg (aprox.) que ve acompanyat d'una canya de presa de gla ibèrica de 350 g aprox. Dos imprescindibles de Nadal a 355 euros, el valor real dels quals és de 420; el lot de paleta de gla 100% ibèrica de 4,5 kg aprox. que inclou els millors acompanyants: un xoriço, una llonganissa i una botifarra de gla ibèrica, de COVAP de 170 g. Tot per només 149 euros quan el valor és de 169; I, per consumir en qualsevol moment, una caixa d'1 kg de paleta de gla 100% ibèrica (llescada en 10 sobres de 100 g) a 114 euros (valor real 135 euros).

COVAP té més de seixanta anys d'experiència en l'elaboració d'ibèrics. Els seus productes de gla 100% provenen de la Vall dels Pedroches (Còrdova). Els Pedroches és una de les quatre úniques Denominacions d'Origen Protegides d'Ibèrics que hi ha a Espanya.

Torrons artesans de Nadal, la tradició més dolça per compartir

De la mà de Virginias, Casa Gourmet proposa una selecció de torrons per a tots els paladars, fins i tot per als al·lèrgics o intolerants al gluten.

El lot de torrons Virginias artesans de Nadal inclou per només 29 euros (valor real 34): un torró tou d'ametlla de 250 g, un torró croqué suflé amb xocolata de 180 g, un torró de crema cremada amb taronja i Cointreau de 200 g, un torró de xocolata amb pètals de rosa caramel·litzats de 200 g, una coca d'ametlles de 200 g una ampolla de vi dolç fred Humm de Sumarroca.

Com funciona el club de vins?

Per aquest Nadal Casa Gourmet ha preparat una selecció de 6 vins de la Ribera del Duero (2 ampolles de tres cellers diferents). Els que vulguin tenir-los a taula poden comprar-los a través de la botiga en línia casagourmet.es o bé per telèfon.

També podeu donar-vos d'alta al Club de Vins, sense cost, i beneficiar-vos de tots els seus avantatges: despeses d'enviament gratuïtes en aquesta selecció i preus exclusius amb importants descomptes. I tot sense compromís de compra, de manera que el soci pot saltar la selecció del mes que no us interessi.

La selecció mensual de desembre inclou 6 ampolles seleccionades pels experts de Casa Gourmet (2 per celler): Valdubón criança 2018, Matarromera criança 2018 i Semele criança 2018, valorades en 85 euros, al preu de 48.

Casa Gourmet

Casa Gourmet és una botiga en línia de vins exclusius i productes gastronòmics del grup Prensa Ibérica, el llançament del qual al mercat nacional ha tingut lloc el passat 31 d'octubre.