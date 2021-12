El passat mes de novembre, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va organitzar un fam trip comarcal, tot reactivant les accions de promoció del projecte Bicitranscat. Dos turoperadors del mercat alemany i belga van participar de l’acció que durant cinc dies els va portar per l’Alt Empordà. Aquesta iniciativa proposa que els agents turístics provin d’una manera vivencial allò que oferiran als seus clients i coneguin la destinació.

Amb aquest Press Trip, es vol promocionar la comarca amb l’objectiu de crear productes pels turistes procedents de Bèlgica i Alemanya, donades les circumstàncies actuals, també s'ha volgut donar la visió que la comarca és una destinació segura pel que fa a la situació de la pandèmia.

El viatge va començar a Figueres on se'ls va fer una visita a la ciutat i Empordà Turisme els va fer una explicació dels recursos turístics de la comarca. El Consell Comarcal i el Consorci Vies Verdes també els van exposar la ruta Bicitranscat i tots els enllaços disponibles amb aquesta ruta a peu, en bicicleta i combinant-ho amb transport públic.

Els dies següents van poder fer una ruta de Vilajuïga a Roses, on van veure com se subhasta el peix a la llotja, van fer un tram senderista pels camins de la xarxa Itinnerània per acabar visitant la Casa-Dalí a Portlligat i van fer una ruta pedalable fins a Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador resseguint el camí natural de la Muga.

El projecte Bicitranscat ha estat cofinançat en un 65 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través d'Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu de Poctefa és el de reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. L'ajuda se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres, a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.