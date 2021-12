El preu de la llum a l'Estat assolirà un nou rècord històric aquest dimecres, quan el preu mitjà del MWh se situarà en els 291,73 euros. Segons les últimes dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE), en les franges horàries de més demanda l'import de l'electricitat s'acostarà als 320 euros per MWh, superant el pic màxim que s'havia registrat a les nou de la nit del 7 d'octubre passat, de 319,03 euros per MWh. El nou rècord arriba en plena escalada de preus dels drets d'emissió de CO2 i després que el govern alemany descartés l'autorització del gasoducte Nord Stream 2 –que ha de transportar gas des de Rússia fins a l'Europa central- per qüestions de seguretat.

La franja horària més cara serà de vuit a nou del vespre, quan el preu de l'electricitat se situarà en els 319,13 euros per MWh. També destaca la franja entre les set i les vuit del vespre, on el MWh es pagarà a 317,13 euros. La més barata serà entre les quatre i les cinc de la matinada, quan el preu serà de 261,73 euros per MWh.Així, se supera el rècord històric que fins ara ostentava el 7 d'octubre, quan el preu de l'electricitat al mercat majorista es va situar en una mitjana de 288,53 euros per MWh. L'import d'aquest dimecres és un 1,4% superior al preu d'aquest dimarts –fins ara el segon més alt de la història- i gairebé cinc vegades més elevat respecte a principis d'any.L'escalada de preus només afecta els consumidors acollits a la tarifa PVPC, també coneguda com a tarifa regulada, ja que els clients que tenen contractada una tarifa al mercat lliure paguen un import fix cada mes.