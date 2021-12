Les vendes de cava durant els primers nou mesos d'aquest 2021 han crescut un 16,42% en comparació al mateix període que l'any passat, fet que empeny el sector a pronosticar una bona campanya de Nadal. "Res ens fa preveure que pugui caure el consum", ha afirmat el president del Consell Regulador de la DO Cava, Javier Pagès. L'ens confia quedar al marge de la sisena onada de la covid "perquè la gent ha interioritzat les mesures sanitàries i farà igualment les celebracions". Segons les dades presentades aquest dimarts, als cellers s'han produït enguany 7 milions d'ampolles més que abans de la pandèmia, de manera que s'ha arribat als 170 milions. El 76% s'ha destinat a l'estranger, disparant prop de 10 punts el percentatge de les exportacions.

De gener a setembre, les vendes d'escumosos emparats per la DO Cava ha assolit els 157,78 milions d'ampolles, mentre que els primers nou mesos de l'any passat van ser 135,5 milions. En el cas de les ampolles produïdes –no totes estan venudes-, els cellers n'han fet fins ara 170 milions, mentre que l'any passat en van ser 146 i abans de la pandèmia n'havien estat 163,8. "El cava està demostrant fortalesa i un ampli camí per recórrer malgrat l'època difícil que està travessant tota l'economia", ha apuntat Javier Pagès.

Del total d'ampolles distribuïdes els tres primers trimestres d'enguany, el mercat que més ha crescut ha estat l'estat espanyol, amb un increment del 21,15% respecte a l'any anterior. Un dels motius principals ha estat l'aixecament de les restriccions anti covid a l'hostaleria, que va ser un sector molt tocat durant el 2020. En el cas de les exportacions, aquestes han crescut un 15%.

Pagès ha destacat aquest dimarts el tros de pastís que han guanyat les vendes a l'estranger, les quals han passat de representar aproximadament el 66% del mercat a concentrar el 76%. El fre en el consum a hotels i restaurants de l'estat espanyol d'ençà de l'esclat de la covid també explica aquest canvi de proporció del mercat exterior.

Per països, Pagès ha detallat que Alemanya és el principal comprador de cava, amb 20 milions d'ampolles durant aquest 2021 (+11,87%). El segueixen els Estats Units amb 18,7 milions (+62,91%), en un mercat que la DO ha assegurat que vol seguir potenciant. Bèlgica, Anglaterra, Suècia, Japó, França, Països Baixos, Rússia i Canadà són els altres països que concentren més consum.

Pel que fa als diferents productes, la DO ha ressaltat l'increment de vendes que han registrat els caves amb més mesos d'envelliment, distingits com a Reserva i Gran Reserva. Els primers han crescut un 27%, mentre que els segons ho ha fet gairebé un 41%. Pagès ha precisat, però, que els Caves Gran Reserva representen ara per ara aproximadament només el 2% del total de vendes.

"Bones projeccions" malgrat el Nadal sigui "remogut"

De cara al Nadal, Pagès ha recordat que la campanya suposa el 30% de vendes anuals de tota la DO Cava, en una proporció que pot créixer fins a més del 40% en el cas d'algunes empreses especialitzades en productes de gamma alta. Pagès ha admès que la recta final de l'any arriba "remoguda" per la sisena onada de la Covid-19, però ha assegurat que el sector preveu esquivar aquest nou embat de la pandèmia "perquè la gent està preparada i actua amb precaució".

El president del Consell Regulador ha remarcat que els cellers treballen amb "bones projeccions" la recta final de l'any, de manera que, com a mínim, s'espera consolidar l'increment de vendes aconseguit fins el setembre. Pagès ha evitat pronosticar si es pot arribar a aconseguir un increment encara més elevat i ha assenyalat que "seria tot un èxit tancar el 2021 amb un augment de vendes de doble dígit".

Pagès ha fet aquestes declaracions durant una trobada amb la premsa en què el Consell Regulador ha exposat diversos Caves de Guarda Superior de Paratge Qualificat, la gamma més alta. De cara al 2022 la intenció de l'ens és fomentar aquest producte coincidint amb l'entrada en vigor del nou reglament, amb el qual es distingiran els mesos d'envelliment sota el nom de Guarda i Guarda Superior "per destacar la qualitat del producte". També s'introduirà a les etiquetes quina és la zona d'elaboració de cada cava.