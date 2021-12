L'Ajuntament de l'Escala presenta l'Oficina de Comerç per al Foment de la Innovació Comercial de l’Escala, un instrument mitjançant el qual l'ajuntament, està impulsant el procés de modernització i ordenació del comerç del municipi. A més, el ple està previst que aprovi aquest dilluns diferents línies d’ajuts per al comerç local i es posa en marxa també una campanya de decoració dels aparadors amb l’anxova com a element característic.

L'Oficina de Comerç neix amb la voluntat d’apropar les actuacions administratives al sector comercial, facilitant-los un interlocutor especialitzat i convertint-se en nexe d'unió permanent entre els comerciants, les associacions de comerciants i l'administració local. “L'Oficina de Comerç pretén posar a l'abast dels comerciants locals una eina de suport tant per a l'obertura de nous locals comercials , com per a la implementació d'una base de dades i d'un observatori de l'activitat comercial escalenca que permeti analitzar les necessitats del sector en cada moment i planificar l'estratègia en matèria de comerç que més s’adeqüi a les necessitats del municipi, a més de la dinamització comercial que ja es bé aplicant i que es treballa conjuntament amb la UBET”, remarca la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Marta Rodeja. La seu de l'Oficina de Comerç està ubicada a les dependències de l'Oficina de Turisme de la Plaça de les Escoles, unificant així els serveis tècnics i d'atenció tant als visitants com al sector comercial, turístic i de serveis del municipi. Les principals funcions d'aquest servei, algunes de les quals ja es venen facilitant des de fa temps i d'altres s'aniran implementant al llarg del 2022 són: Assessorar i donar suport en la tramitació administrativa

Ser un punt de trobada per aglutinar informació i difondre les normatives vigents i les que puguin sorgir de noves.

Assessorar les noves obertures

Gestionar els diferents mercats municipals

Dinamitzar el comerç municipal

Implementar l'estratègia comercial a nivell global del municipi.

Crear l'observatori de comerç de l'Escala. Generar dades estadístiques per prendre futures decisions estratègiques.

Desenvolupar eines d'ajuda i suport

Impulsar el sector econòmic amb diferents eines, com subvencions, jornades de formació espais de trobada, etc. I els objectius: Ser un espai proper i de referència per als comerciants

Liderar i ser impulsors la dinamització comercial de l'Escala, juntament amb la UBET

Ser un espai d'anàlisi i d'innovació per dur a terme polítiques de comerç que beneficiïn el municipi de l'Escala en general i els seus comercials de manera concreta. Web específica També s'ha creat una web específica de l'Oficina de Comerç on es pot consultar tota la informació: comerç.lescala.cat Noves línies d’ajuts D’altra banda, el ple municipal té previst aprovar aquest dilluns les bases reguladores per la concessió de subvencions per el foment i les millores del sector comercial local que preveuen 5 noves línies de subvencions: Línia 1: Ajuda a la millora de la façana de l'establiment comercial. Un 25% de les despeses fins a un màxim de 5.000 euros per establiment, més l'import abonat en concepte d'impost de construcció, instal·lació i obres (ICIO) i de la taxa d'expedició de documents administratius deles obres que s'hagin realitzat.

Línia 2: Ajuda a la instal·lació de nova retolació de l'establiment comercial per adapta'l a la normativa vigent: El 50% de les despeses amb un màxim de 500 euros, sempre que les obres de retolació s'adeqüin a les estipulades i marcades al pla comercial i contriueixin a l'objectiu de la millora estètica de la zona comercial.

Línia 3: Ajuda a les mesures de seguretat, tancament i il·luminació de l'establiment comercial: Fins un màxim del 50% del cost, amb un màxim de 2.000 euros. L'objectiu a perseguir és el de substituir les persinaes opaques per les microperforades o per altres sistemes de seguretat que permetin visualitzar el producte, així com temporitzadors que permetin mantenir la il·luminació de l'aparador de l'establiment obert els 365 dies de l'any.

Línia 4: Ajuda per la reforma interior de local comercial: Els establiments comercials que facin reformes de millora, gaudiran d'una subvenció corresponent al 50% en l'ICIO, més l'import abonat en concepte de taxa per documents administratius, de les obres que s'hagin realitzat.

de local comercial: Els establiments comercials que facin reformes de millora, gaudiran d’una subvenció corresponent al 50% en l’ICIO, més l’import abonat en concepte de taxa per documents administratius, de les obres que s’hagin realitzat. Línia 5: Ajuda per a projectes de digitalització i adaptació a e-commerce dels negocis: Fins al 50% de la despesa, amb un màxim de 500 euros. La Junta de Govern Local aprovarà properament la convocatòria de sol•licitud i atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva. Aquesta convocatòria determinarà els crèdits pressupostaris que s’assignaran així com els terminis de presentació de sol•licituds i els terminis màxims de resolució. Campanya de Nadal D’altra banda, també s’ha posat en marxa una campanya de dinamització de Nadal. En aquest sentit, des de l'Ajuntament s'ha impulsat, amb el suport d’una vintena d’establiments comercials que han cregut oportú adherir-s’hi, una ornamentació nadalenca amb personalitat escalenca, on les anxoves, com a emblema del municipi, hi juguen un paper destacat.