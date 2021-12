El Govern ha obert aquest dimecres Habitatcoop, una convocatòria d'ajudes que compta amb un pressupost d'1,33 milions d'euros i que té com a objectiu promocionar les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Amb aquesta partida, l'executiu pretén facilitar la capitalització d'aquestes entitats i potenciar noves fórmules per facilitar l'accés "a un habitatge digne i a un preu assequible", segons ha informat aquest dilluns el Departament d'Empresa a través d'un comunicat. Alhora, busca consolidar el patrimoni a mans de les cooperatives "que són generadores de mercat social". Les sol·licituds per optar a les ajudes es poden presentar a partir d'aquest dilluns 13 de desembre i fins el 17 de desembre a les tres de la tarda.

Les ajudes permetran subvencionar despeses relatives a projectes arquitectònics, de direcció i de seguiment d'obres. També serviran per fer front a despeses derivades de l'acompanyament de la incorporació de la unitat de convivència a la cooperativa, a les despeses vinculades al plans de viabilitat i a la remuneracions del persones que participi en els treballs del projecte. Finalment, les ajudes també es podran utilitzar per cobrir el 100% de les despeses de l'informe de l'auditor i les despeses indirectes de fins a un màxim del 15%.