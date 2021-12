L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha estrenat el vídeo Aquest Nadal Mou el Comerç Local, amb l’objectiu de fomentar les compres de Nadal al municipi.

Després que el 2020 fos un any molt difícil per al sector comercial, de l’hostaleria i de la restauració, les accions promocionals no han parat, ja sigui per iniciativa de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava o per part de l’Ajuntament. Gràcies a la col·laboració entre el Consistori i l’Associació ha estat un any de molta activitat: Els Súper Lots, Mou Castelló i Empuriabrava, el Vermut, Festival ISTIU, EmpuriaTapes, La fira de Tardor, l’Empordà als Aparadors, Quina Moguda de Comerç i la Fira de Nadal.

La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Helena Solana, s’ha mostrat molt satisfeta de la feina que s’està fent aquest any i ha volgut expressar que “estem molt contents de poder continuar treballant de forma conjunta amb els establiments i comerços del municipi i sobretot amb l’Associació de comerciants i Empresaris. Entre tots estem dedicant molts esforços per promocionar el comerç del nostre municipi i és molt positiu seguir col·laborant“.

Aquests últims dies, el poble està pendent de la Quina que després que ja hagin sortit els guanyadors que han cantat línia, amb un premi de 1000€ per gastar als comerços del municipi, falta poc per conèixer els guanyadors dels 2.500 € que seran els qui cantin la Quina.