La venda d'entrades al sector de l'oci nocturn per celebrar el Cap d'Any és superior als registres previs a l'esclat de la pandèmia. Quan falten tres setmanes per arribar a la nit del 31 de desembre, els locals han venut una mitjana del 60% de les entrades disponibles, superant el 40% que ja s'havia assignat per les mateixes dates durant el desembre de 2019. Fins i tot alguns negocis han penjat el cartell de 'sold out', segons ha informat aquest divendres la Federació Catalana d'Associacions de Restauració i Musicals (Fecasarm). Pel que fa a la restauració, l'associació destaca que es mantenen les reserves de petit i mitjà format –d'entre quatre i deu persones- però, alhora, es produeix una "alta xifra de cancel·lacions" en grans taules.

Salut demana no fer sopars d'empresa per Nadal Segons la Fecasarm, aquesta davallada en el nombre de reserves en els sopars d'empresa es deu al fet que moltes companyies prefereixen no arriscar-se a un confinament de tota la plantilla en cas de contagi. Per altra banda, l'associació destaca que alguns dels treballadors encara no disposen de certificat covid i no podrien assistir a l'àpat. Quant als sopar de Cap d'Any, la tònica és la mateixa que la dels sopars d'empresa. Si bé es mantenen les reserves de taules de petit i mitjà format, les de grans grups han patit una forta disminució respecte a 2019.