L’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) ha lliurat els III Premis Gironins d’Apartaments i Vil·les de Vacances que tenen com a objectiu reconèixer els allotjaments que contribueixen a fer créixer un model de turisme de qualitat a les comarques gironines, i també mostrar la diversitat i l’excel·lència del sector. En aquesta tercera edició es van premiar nou allotjaments turístics.

De l'Alt Empordà, s'ha premitat Cal Secretari de Can Gat Vell, de Llampaies, com a millor allotjament turístic per a famílies. La resta de guardonats gironins son: Matew’s apartments in Girona, a Girona, va ser premiat com a millor allotjament turístic de ciutat; Villa Pinell de Ceigrup Torrent Api, a Torroella de Montgrí, com a millor allotjament turístic de Platja; El Nus de Pedra, a Llorà, com a millor allotjament turístic de pobles d’interior i Pirineu; Caseta de Fusta de Naturaki, a Cornellà de Terri, com a millor allotjament turístic sostenible; S’Agaró Vell d’Helena Jornet, a S’Agaró, com a millor allotjament turístic accessible; AR-2 Puigrós d’Immo Cala Marquesa, de Calella de Palafrugell, com a millor allotjament turístic amb accés a mascotes; Golf d’Aro d’Helena Jornet, a Santa Cristina d’Aro, com a millor allotjament turístic adaptat a turisme esportiu; i La Vila Monells de Naturaki, a Monells, com a millor allotjament turístic d’arquitectura i disseny.

L’acte de lliurament dels premis es va dur a terme dimarts passat al vespre a la Sala de Graus de la Facultat de Turisme de la UdG, i va comptar amb la participació del president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, Miquel Noguer, iaixí com de la tinenta d’alcaldia de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana.