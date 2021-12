CCOO ha convocat una manifestació a Girona el 12D sota el lema "disputem els salaris i defensem els serveis públics". El sindicat vol "territorialitzar" la concentració, liderada per una nova plataforma amb una desena d'entitats a Barcelona, amb l'objectiu de donar-hi més força: "Ens hi juguem molt". La secretària general de CCOO a les comarques gironines, Belén López, assegura que "ara és el moment" de "canviar les coses". López recorda que els propers mesos son "decisius" perquè s'estan negociant els pressupostos i perquè han d'arribar els fons europeus. "Els governs actuals tenen el temps i la correlació de forces per canviar les lleis", afegeix.