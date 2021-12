La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha anunciat aquest dijous en una entrevista a Antena 3 que el Consell de Ministres de divendres aprovarà el projecte de Llei de suport a les startups, les empreses emergents de base tecnològica amb creixement ràpid, que "són un dels elements més dinàmics i d'atracció de la inversió del nostre país". "Posarem sobre la taula un projecte de llei molt potent que posarà Espanya a l'avantguarda en tot el que és l'impuls, la projecció d'aquestes empreses i l'atracció de talent al nostre país, aprofitant que estem en un moment en què cada vegada hi ha més nòmades digitals que es poden situar a qualsevol lloc del món gràcies a la tecnologia digital".

La Llei d'startups arriba sis mesos després que l'executiu aprovés l'avantprojecte que va sotmetre al criteri dels òrgans consultius. El text establia reduccions fiscals, instruments de suport a la inversió i mecanismes per a l'atracció de talent per "convertir Espanya en un hub d'atracció d'startups".

Entre altres, l'avantprojecte proposava una reducció de la tributació de les stratups a l'impost de Societats del 25% al 15% durant un màxim de 4 anys i preveu ajornaments dels deutes tributaris. També establia mesures favorables a les stock options d'aquestes societats com a manera de pagament als treballadors, i eleva l'exempció per entrega d'aquestes participacions de 12.000 euros a 45.000 euros anuals.

L'avantprojecte creava un règim tributari favorable per al que el defineix com a "nòmades digitals", que són persones en teletreball desplaçades a territori de l'Estat. L'executiu vol que se'ls permeti sotmetre's a l'IRPF de no residents i es creï un visat específic per a persones que treballen a l'Estat per a una empresa estrangera, incloent-hi el sector audiovisual.

També elevava la base màxima de deducció per inversió en empreses noves de 60.000 a 100.000 euros anuals, i el tipus de deducció passa del 30% al 40% per un màxim de cinc anys. A més eliminava l'obligació de fer pagaments fraccionats sobre l'Impost de Societats i sobre la Renda de no residents, i també elimina l'obligació d'obtenir el número d'identificació d'estranger per als no residents.

Per últim, facilitava la col·laboració entre startups i altres empreses i universitats, i agilitza la contractació d'startups per part de l'administració.

Definició d'startup

Una de les qüestions que marquen l'abast de la llei és la definició de les empreses que es poden acollir a la definició com a startups. Segons el govern espanyol, les empreses emergents que s'hi acullin hauran de tenir seu social i la meitat dels treballadors a l'Estat, una antiguitat menor a 5 anys i de 7 si són biotecnològiques, energètiques o industrials. Aquestes empreses no podran ser societats cotitzades, no podrà haver repartit dividends, hauran de tenir caràcter innovador i registrar una facturació inferior a 5 milions d'euros.

La llei eliminarà el requisit inicial de 3.000 euros per constituir una societat de responsabilitat limitada (SRL) i permetrà registrar online en un termini màxim de 10 dies una companyia sense necessitat de fer cap compareixença física davant l'administració.

La Llei de les 'start-ups' era una promesa del govern de Pedro Sánchez, que ja va intentar fer-la prosperar a la primera legislatura fallida. El setembre de 2020 l'executiu espanyol va prometre que la tindria enllestida aquell desembre i el febrer d'aquest 2021 va prometre que s'aprovaria en qüestió de setmanes.

Ara la Llei neix vinculada al pla de Recuperació amb l'objectiu de facilitar els tràmits administratius per a la creació d'empreses i incloure avantatges fiscals i incentius a la inversió.