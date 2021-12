Les reticències inicials d'una part del sector de la restauració s'han anat esvaint després dels primers dies d'aplicació del certificat covid i, en general, els encarregats dels establiments apunten un bon compliment de la mesura i poc impacte negatiu en la seva feina quotidiana.

Tanmateix, els responsables de diferents locals lamenten que no hi hagi una aplicació de validació única proposada pel Govern a l'hora de llegir els codis QR de vacunació. "Ens hem hagut de buscar la vida", denuncia Rafael Román, l'encarregat del bar La Lola, a Gràcia.

Igualment, diversos restauradors asseguren que la mesura ha servit per donar més seguretat a alguns clients, com la gent gran, que podien estar intranquils per l'augment de casos de coronavirus.