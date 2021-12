El mercat de la fruita i la verdura de la plaça de Catalunya de Figueres ha acollit, aquest dissabte, la presentació de la nova anyada de l'Oli d'Oliva de l'Empordà, emparat sota el segell de Denominació d'Origen Protegida (DOP) i que compta amb un reconegut prestigi per la seva qualitat i alt valor nutritiu. La presentació ha comptat amb el suport dels xefs i restauradors de la Cuina del Vent de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, l'Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona.

Els clients del mercat han pogut fer un tast acompanyat amb bombons de pa amb oli, elaborats amb És Farina de Girona i oli verge extra de la DOP Oli de l’Empordà, i que ha estat ofert pels Flequers Artesans de les Comarques Gironines. Els assistents també han pogut gaudir de l’espectacle Els Pànids i l’oli, on es combinaven els titelles i actors còmics.

La DOP, dirigida per Simó Casanovas, ha estat representada presencialment amb les parades del Trull Ylla de Cabanes, Empordàlia de Pau i Mas Auró d'Esponellà. També en formen part els trulls Masetplana, Serraferran, i el Celler Cooperatiu d’Espolla.

L'Ajuntament de Figueres ha estat representat per l'alcaldessa Agnès Lladó i els regidors Jesús Quiroga, Maria Gratacós i Esther Marcos. "Per Figueres és un honor acollir aquesta presentació, la ciutat i el seu ajuntament sempre estan al costat d'aquest producte d'alta qualitat que prestigia la nostra comarca", han dit. Simó Casanovas he recordat que "amb la sequera i les ventades, la collita d'aquest any ha estat dolenta, però l'oli d'oliva resultat és d'una excel·lent qualitat".