La DOP Oli de l’Empordà farà la presentació de l’oli de la nova collita a Figueres, aquest dissabte 4 de desembre, de les deu del matí a les dues del migdia. Durant tot el matí, s’instal·larà a la plaça Catalunya un espai per donar a conèixer l’oli nou de l’Empordà. En aquest punt, es podrà tastar i adquirir l’oli nou directament dels productors de la DOP. Els productors que integren aquesta denominació són Empordàlia, Masetplana, trull Ylla, Serraferran, Mas Auró i Celler Cooperatiu d’Espolla. L’acte de presentació té el suport de l’Ajuntament de Figueres, el segell Girona Excel·lent i la Diputació de Girona, i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

El tast es farà acompanyat amb bombons de pa amb oli, elaborats amb És Farina de Girona i oli verge extra de la DOP Oli de l’Empordà, pels Flequers Artesans de les Comarques Gironines, es podran tastar els diferents bombons pensats per aquest esdeveniment. A més, les persones que s’apropin a l’espai de la plaça Catalunya podran gaudir, a les dotze del migdia de l’obra de teatre Els Pànids i l’oli, un espectacle per a tots els públics on es combina els titelles i actors còmics. És un espectacle d’humor on s’explica l’origen del pa, com l’oli és un producte que combina amb el pa artesanal, les seves qualitats i virtuts.

El col·lectiu gastronòmic Cuina del Vent apadrinarà durant aquest acte la nova collita 2021 i per promocionar-la es podrà trobar, del 4 al 31 de desembre, als restaurants adherits al col·lectiu –Empòrium, Amiel & Molins, Reina de Port-lligat, Voramar, Els Pescadors, Rom, Falconera, Duran Hotel & Restaurant, Castell de Peralada Restaurant, Norat, La Taverna del barri vell, Mas Falgarona, Sumat, El Corral de Sant Quirze i Can Jeroni–, que disposaran d’aquest oli a les seves taules.

Els trulls de la DOP, com cada any, faran una donació de cent litres d’oli al Banc dels Aliments, que es lliuraran el dia 11 a la presentació de la collita a Girona, que es farà al costat del Mercat del Lleó, entre les deu del matí i les dues del migdia.

Simon Casanovas, president de la DOP Oli de l’Empordà, preveu, enguany, una collita de molta qualitat. «Cada any, la collita d’olives comença al novembre, però, aquest any, s’ha avançat i es va començar a principis d’octubre per la calor que va fer», remarca Casanovas.

La falta de pluges a les comarques gironines ha provocat que la collita d’olives sigui un 30% i, en alguns casos, fins a un 40% inferior que en temporades normals. Això és a causa que al mes de maig, quan les oliveres feien el quallat del fruit, va ser una època d’una sequera persistent i s’ha allargat fins al setembre, de manera que les olives s’han quedat petites. «És l’anyada més dolenta que recordo», confessa Casanovas. Tot i això, el descens de producció no afectarà del tot en els quilos totals d’oli, ja que el rendiment de l’oliva és superior a altres anys, perquè el fruit no ha acumulat aigua. És per aquesta raó que el sector creu que l’oli d’aquest any serà de molt bona qualitat. La tramuntana ha fet caure molta quantitat d’oliva dels arbres, però, segons afirma Casanovas, «això es compensa amb rendiments més alts dels últims anys».