Comerç Figueres ha presentat la campanya de Nadal d'aquest any, amb el suport de diverses administracions públiques com l'ajuntament de la ciutat o la diputació. Els comerços adherits obriran els dies 6, 8, 12 i 19 de desembre i el 2 i 9 de gener del 2022.

A més, avisen que les característiques llums de Nadal amb les nadales de Dalí ja es troben instal·lades, junt amb els 180 avets que embelleixen els carrers de la ciutat. Des de l'associació recomanen la baldufa de xocolata negra, blanca o amb llet de Figueres, que es pot trobar a sis pastisseries diferents.

Per acabar, els dies 18, 19, 22 i 23 de desembre hi haurà el papa Noel pels carrers de Figueres! Des de Comerç Figueres us repten a fer-vos la foto més divertida amb ell, i a què la pugeu a xarxes amb l'etiqueta #NadalaFigueres i @comercfigueres.