L’Ajuntament de Figueres ha impulsat una vegada més el projecte Treball als barris, una iniciativa que dona resposta global en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament econòmic i que beneficiarà directament 235 persones amb especials dificultats a l’hora de trobar feina. El projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Ministerio de Trabajo y Economía Social, amb una dotació total de 448.964,70 euros.

El programa ofereix orientació laboral, formació bàsica, transversal i professional. També inclou programes d’experienciació laboral (plans d’ocupació), que donaran feina durant uns mesos un total de 14 persones empadronades a un dels dos barris. A banda d’aquests llocs de treball, el programa permet la contractació del personal tècnic responsable de la seva execució i gestió.

L’acció que més pes té és el Dispositiu de suport a la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials. Està previst orientar, acompanyar i formar 225 persones que tinguin dificultats a l’hora de buscar feina i que estiguin inscrites a l’oficina del SOC.

Què s’ofereix a les persones que busquen feina o volen millorar-la?

S’ofereix orientació en com buscar feina i com millorar les seves competències tant personals com laborals. A través d’un tracte personalitzat, s’analitza conjuntament el potencial de cada persona i el que cal millorar per arribar a l’objectiu laboral plantejat.

El programa ofereix un assessorament global, tallers específics, pràctiques en empreses, espai de connexió a internet, intermediació d’ofertes laborals i formació en comunicació (llengua catalana bàsica), informàtica (recursos i eines per a la recerca de feina), acompanyament emocional, eines per a la recerca de feina i cursos d’utilitat per trobar feina (carnet de carretó elevador, prevenció de riscos...). També s’ofereix formació específica de curta durada, consistent en blocs formatius de diferents oficis que inclouen català de l’ofici i informació del mercat laboral del sector en concret: bloc carni (elaboracions càrnies), bloc industrial (soldadura i interpretació de plànols) i bloc de neteja (neteja hospitalària). A més, s’ofereix una formació de llarga durada (110 hores) especialitat manteniment: jardineria, paleta, electricitat i pintura.

Per últim, hi ha els programes d’experienciació laboral, mitjançant els quals es duu a terme la contractació, prèvia oferta de feina gestionada per l’oficina de treball, de nou operaris/àries de manteniment, una persona per la coordinació de manteniment i quatre persones que realitzaran tasques de neteja per una durada de sis mesos. En el primer dels casos, les persones contractades prèviament hauran rebut la formació de 110 hores en aquesta mateixa especialitat.

Què s’ofereix a les empreses?

La prospectora del programa visita les empreses amb l’objectiu de fer d’enllaç entre les persones que s’atenen als dispositius i les necessitats laborals. S’ofereix el servei d’intermediació d’ofertes laborals. L’empresa defineix quina és la seva necessitat i es fa l’encaix amb qui millor s’ajusta al perfil, oferint informació molt detallada de les competències del candidat/a. També es fan col·laboracions a través de convenis de pràctiques.

Paral·lelament, s’informa i s’assessora sobre temes d’interès per a les empreses, com ara píndoles formatives, jornades i novetats empresarials.

A més a més, el projecte permet a les empreses fer presentacions del seu negoci o del sector, col·laboracions en formacions professionalitzadores i cessió d’espais perquè es puguin fer entrevistes laborals.

Més informació

El projecte Treball als barris depèn de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres. Les persones interessades poden adreçar-se a les oficines ubicades al Centre Cívic Joaquim Xirau, al barri de la Marca de l’Ham, o a les dependències de Promoció Econòmica, en el cas del Centre històric, a l’edifici dels Caputxins del Rec Arnau. El telèfon de contacte és el 972 670 879.

Formació subvencionada en emprenedoria

Curs de creació d'empreses:

Mòdul de màrqueting: 3, 4 i 10 de desembre

Mòdul de conceptes bàsics d'emprenedoria: 11, 17 i 18 de desembre i 14, 15 i 21 de gener