El projecte “Obradors de portes obertes: transferència de coneixement de base col·laborativa” del Gremi de Carnissers i Xarcuters artesans de les comarques gironines ha sigut premiat en la 20a edició dels Premis nacionals de comerç de la Generalitat de Catalunya amb el Premi a la Iniciativa Col·lectiva dins de la subcategoria Sectorial.

El passat dilluns 29 de novembre van rebre el guardó, al Palau de la Generalitat, de la mà del President Pere Aragonés. Un acte que va reunir a persones del món del comerç i autoritats d'aquest àmbit per celebrar el comerç del territori.

Sílvia Aliu, presidenta del Gremi de Carnissers i Xarcuters artesans de Girona, destaca:"És un premi de tot el col·lectiu i per a tots els que elaborem, produïm, donem feina, fem comerç i obrim els nostres obradors per aprendre i seguir formant-nos per mantenir viu l'esperit de l'ofici de carnisser-xarcuter: el de virtuosos i el de mantenidors de productes d'alt valor gastronòmic, únics i diferenciats".

El projecte "Obradors de portes obertes: transferència de coneixement de base col·laborativa

L'any 2019 neix el projecte "Obradors de portes obertes: transferència de coneixement de base col·laborativa", que parteix de la idea que el coneixement, si no es comparteix, és només egoisme i, a la curta o a llarga, es perd. Consisteix en obrir l'obrador a la resta de companys i companyes d'ofici per mostrar com elaborar un determinat producte. Cada obrador ensenya com treballa i com s'organitza, i comparteix aquells coneixements que el distingeixen.

Cal destacar que aquest projecte està obert a tots els carnissers, i així per exemple va venir-hi el company carnisser de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. La segona edició va ser a la carnisseria Pelai de Sant Climent Sescebes sobre l'elaboració de la gelatina d'all i oli, reconeguda amb el segell Girona Excel·lent, i el bisbe de dos colors. La tercera edició, a la Xarcuteria Alba de Ribes de Freser, centrada en l'elaboració del carpaccio de peus de porc i el bull de fetge. Es van fer quatre obradors de portes obertes: la carnisseria Can Raliu de Jafre, que va mostrar el procés d'elaboració de la seva botifarra de perol, premiada amb el segell Girona Excel·lent; Can Ginesta de Vidreres, sobre el sistema de producció, costos i traçabilitat que han posat en marxa; Carns i embotits Jordi Vilarrasa d'Olot, que va mostrar el procés que segueix des de la seva granja fins a la botiga; i Tocineria Mario de Palafrugell, que va ensenyar a cuinar a baixa temperatura amb forn Rational.

D'aquesta manera, s'afavoreix l'intercanvi d'idees i coneixements i l'aprenentatge mutu entre iguals a través de la participació en el procés de producció. La finalitat és aprendre els uns dels altres i poder millorar processos i productes, i afavorir una sana competència entre els professionals de la carn, que redundi en oferir més i millors productes.

Totes les sessions són de petit format, per tal que tothom hi pugui participar i es programen diversos dies en funció de la demanda. Cada sessió té una durada d'un matí, i es basa en allò que els pedagogs anomenen aprenentatge actiu, és a dir, s'aprèn escoltant i mirant com ho fan els altres, però sobretot preguntant, dialogant, i fent.

Aquest projecte ha sigut guardonat per apostar pel desenvolupament sostenible, posar en relleu la importància de la col·laboració a l'hora de fomentar el creixement econòmic i la sostenibilitat dels nostres agremiats. Potenciar la producció i consum responsable, la reducció d'envasos de plàstic, i fomentar l'aliança amb els petits productors de proximitat per tal de reduir la petjada de carboni que els productes exòtics comporten.