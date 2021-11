Un total de 38 hotels estan a la venda a les comarques de Girona, degut en bona part al que la crisi sanitària ha suposat respecte del turisme. Només Balears, Barcelona i Màlaga tenen avui més establiments hotelers a la venda.

El sector hoteler està travessant un dels moments més complicats de la història recent per la crisi sanitària. Les restriccions als moviments de la població dins i fora d’Espanya han reduït dràsticament els nivells d’ocupació i han tirat per terra un nou any rècord del turisme.

Coincidència o conseqüència de la Covid-19, la veritat és que està augmentant el nombre d’hotels que busquen nou amo. Segons les dades de portal Idealista, a mitjans de novembre hi havia 653 establiments a la venda en el conjunt del país, gairebé un 16% més que fa un any. D’aquests, trenta-vuit es troben a Girona, que és la quarta província amb més hotels a la venda

Hi ha unitats disponibles en totes les comunitats autònomes, encara que les regions que concentren l’oferta més gran són Andalusia i Catalunya, amb 143 i 114 hotels, respectivament. Les següents de la llista són Balears (73), Castella i Lleó (61), i Comunitat Valenciana (52).

Per províncies, Balears és la que compta amb més immobles hotelers en venda, en registrar 73 unitats. La segueixen Barcelona (64), Màlaga (52), Girona (38), Las Palmas (34), Pontevedra (27), Astúries (22) i València (21)

Si comparem aquestes dades amb les de fa un any, descobrim que de mitjana, a Espanya el nombre d’actius hotels disponibles s’ha incrementat entorn del 16%. A Catalunya ha crescut per sobre el 10%.

L’hotel més car d’Espanya a la venda en Idealista es troba a Sant Joan de Labritja (Eivissa): 52,5 milions d’euros. El més car dels que es venen a Girona és l’Hotel Sa Guarda, a Cadaqués, de tres estrelles i 28 habitacions: 8,5 milions d’euros. Molt a prop, hi ha l’hotel Continental, a Tossa de Mar, tres estrelles i 95 habitacions: 6,9 milions d’euros.

A Catalunya destaca un de quatre estrelles de Barcelona, en venda per 26,5 milions. Es troba prop de l’estació de Sants i consta de 80 habitacions.

A Madrid, el preu més alt és el que registra un cèntric hotel boutique que inclou 30 habitacions i pot comprar-se per 21,5 milions d’euros.

L’impacte de la crisi derivada de la pandèmia ha castigat amb força l’economia gironina, especialment aquells territoris molt vinculats al turisme. El Baix Empordà (-16%), La Selva (-15,4%) la Cerdanya (-15,2%) i Alt Empordà (-14,2%) es van situar entre les comarques catalanes que van registrar una caiguda del PIB més important l’any passat, segons dades de l’Anuari Econòmic Comarcal. Unes xifres que expliquen l’elevat nombre de negocis turístics que estan a la venda.

Una de les tendències que s’han apreciat els últims mesos, sobretot a les grans capitals, però també la Costa Brava, és l’arribada de grans fons que han adquirit hotels o negocis turístics. Molt sovint, després de la compra, cedeixen la gestió a un grup especialitzat en el sector.