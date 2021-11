La sala de concerts La Mirona de Salt es troba "molt lluny" de les xifres que tenia abans de la pandèmia. De fet, l'aforament és del 80%, però la direcció explica que hi ha molta gent que no ve arran de les mesures que s'han anat imposant. "El públic fidel i que vol música en directe és qui ens salva", remarca el director de la Mirona, Quim Marcé.

El responsable de la principal sala de concerts de les comarques gironines carrega contra els establiments d'oci nocturn que no demanen el passaport covid, malgrat tenir la obligació de fer-ho. "La setmana passada ens van dir literalment que som uns pringats. Que ningú ho demana", assenyala Marcé, que reconeix que es troben amb molts casos de clients que volen entrar amb certificats fraudulents.

La recuperació del públic a la sala de concerts la Mirona de Salt està sent més lenta del que s'esperava. El seu director, Quim Marcé, diu que encara estan "molt lluny" dels aforaments que tenien fa dos anys i explica que un dels motius és que només els que ja eren incondicionals abans de la crisi de la covid decideixen anar-hi. Marcé, a més, explica que ells són "estrictes" a l'hora de controlar que tothom porti el seu certificat i això "pot tirar enrere" a aquell públic que o no el té descarregat. Amb tot, el director es mostra "esperançat" i diu que en alguns concerts tenen ja totes les entrades venudes, un fet que els "anima a tirar endavant".

Marcé, però, critica que en alguns locals d'oci nocturn no es demani el passaport, tot i que sí que ho haurien de fer. Això, diu, els va en contra i els mateixos clients els ho han fet saber. Per això, des de la Mirona demanen que "es respecti la norma" perquè "és el millor per a tots". "Hem de tenir en compte que una passa enrere vol dir tornar a veure els concerts asseguts i sense consumir a la barra i dues vol dir tancar un any i mig. Hem de ser positius i fer les coses bé", remarca Marcé.

"Sempre hi ha picaresca"

Un dels problemes que s'han trobat repetidament a la Mirona és que hi ha gent que intenta entrar amb un certificat fraudulent que, o bé no és el seu, o bé és fals. El director de la Mirona assegura que "ho controlen especialment", però recorda que "sempre hi ha hagut picaresca". "Abans els menors d'edat intentaven entrar i ara la gent vol accedir sense el passaport", explica.

La confusió generada aquest cap de setmana en relació als bars i restaurants ha generat també maldecaps a més d'un client de la Mirona. És el cas de la Laia i en Josep Maria. Ells dos s'han acostat aquest dissabte a veure el concert que La Ludwig Band ha fet a la Mirona i no comptaven que els demanarien el certificat. "Ens pensàvem que fins dilluns no calia", remarca en Josep Maria.

Tot i això, tots dos el tenen guardat però a l'hora de verificar-lo els ha sorgit un altre problema, que estava caducat. Això els ha obligat a entrar de nou a la web de 'La meva salut' i tornar-se'l a baixar. "Ja creiem que no podríem entrar", bromejava la Laia. Amb tot, els dos coincideixen en que "és bo" que es demani el certificat per accedir i que es controli.