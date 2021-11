L'estació de Boí Taüll, a la Vall de Boí (Alta Ribagorça), ha donat el tret de sortida aquest dissabte a la temporada d'esquí amb prop d'una desena de quilòmetres esquiables, un 20%, i amb un 30% dels remuntadors operatius. El seu responsable comercial, Andreu Velilla, ha dit que arrenquen la temporada amb "molta il·lusió" i que la resposta dels clients està sent positiva.

"La gent té moltes ganes d'esquiar", ha afegit, mostrant-se convençut de que la neu ja es "quedarà tota la temporada". De fet, alguns dels primers esquiadors han dit que enguany volen aprofitar la neu "des del primer dia", després que l'any passat no poguessin gaudir-ne tant com haurien volgut degut a les restriccions de mobilitat derivades de la situació sanitària.

L'estació de Boí Taüll ha pogut seguir el calendari d'obertura previst gràcies a les nevades que han caigut al Pirineu en els darrers dies i que han permès acumular gruixos de 30 centímetres de neu. "A principis de setmana ho tenim tot previst per obrir i només ens faltava la neu, que ha vingut a última hora", ha indicat el director comercial de l'estació, Andreu Vilella. També s'ha mostrat convençut que la neu ja es quedarà "tota la temporada", ja que l'estació de Boí Taüll és la que té la cota més alta de domini esquiable del Pirineu.

Així, Vilella ha assegurat que arrenquen la temporada 2021-2022 amb "molta il·lusió" i considera que enguany és una oportunitat per "tenir una temporada normal", després que les restriccions derivades de la pandèmia afectessin de ple l'anterior.

Per la seva banda, els primers esquiadors que no s'han volgut esperar ni un dia més per baixar per la muntanya amb els esquís, les taules de neu i els trineus, han destacat les ganes que tenien de tornar a les pistes. En especial, després que molts d'ells no poguessin aprofitar la temporada passada com haurien desitjat per les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia.

Així, el veí de Pont de Suert Jordi Girón ha dit que tenia moltes ganes d'esquiar i que ha aprofitat que feia bon temps. "L'any passat ens van afectar les restriccions i va ser molt just. Per això aquest any s'ha d'aprofitar des del primer dia per gaudir", ha indicat. En el mateix sentit s'han expressat dos amics de Térmens que han dit que l'any passat no van poder anar a pistes tant com haurien volgut i que, per això, aquest dissabte que podien venir no s'ho han pensat dos cops. "Llàstima que hi ha pistes tancades, però per treure les ganes ja va bé", ha dit Daniel Mascarilla.Altres com la veïna de Lleida Maria Piera, en canvi, han pujat a pistes per "desconnectar" dels exàmens que té la setmana vinent.

A banda de Boí Taüll, aquesta setmana també han obert portes bona part de les estacions d'esquí alpí del país. Port Ainé i Messella ho van fer divendres, mentre que aquest dissabte també ha estat el torn de Baqueira Beret, La Molia i Vallter.