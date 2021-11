El diputat al Congrés, Sergi Miquel, i la secretaria general del PDeCAT, Àngels Chacón, han presentat aquest matí a Figueres les esmenes i acords aprovats als Pressupostos Generals de l’Estat 2022 a les comarques gironines per un import total d’1,1M €. L’Alt Empordà és una de les comarques amb més esmenes aprovades.

En infraestructures, han destacat l’estudi per a les sortides de l’AP-7 Figueres Oest i Capmany amb un import de 100.000 €. Un projecte prioritari per la comarca de l’Alt Empordà, ara que s’ha alliberat aquesta via, i que el consell d’alcaldies del passat 20 de setembre va acordar reclamar. La nova sortida Figueres Oest facilitarà de la connectivitat de tota la comarca amb l’estació del TAV Figueres-Vilafant i el Castell de Sant Ferran, i permetrà millorar urbanísticament tot el sector a l’entorn de la sortida. L’alcalde de Portbou, Xavier Barranco, ha explicat el projecte de la partida de 100.000 € per a l’estudi del vial de mercaderies de la N-260 fins a l’estació de trens de Portbou que permetrà eliminar el trànsit de vehicles pesants del centre del poble, fet que provoca nombrosos problemes des de fa anys. També a Portbou, s’ha aprovat una partida de 60.000 € per al Projecte de la Casa Walter Benjamin, que ja es troba en la fase final de finançament.

A la Cerdanya, s’ha acordat una partida de 100.000 € per a la millora de la N-152 al seu pas per Puigcerdà. En cultura, més de 850.000 € en projectes, entitats culturals i museus, amb 75.000 € pel Museu Dalí, import que també es va aconseguir en el pressupost 2021. 500.000 € pel Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, 100.000 € a l’Ajuntament de Llagostera per millorar les instal·lacions del Casino Llagosterenc, 120.000 € pel Festival de Peralada, i finalment 60.000 € pel projecte de la Casa Walter Benjamin, a Portbou.

El diputat al Congrés, Sergi Miquel, ha destacat que moltes d’aquestes esmenes impulsen o reforcen projectes clau pel territori, i que s’ha assolit l’objectiu de diversitat temàtica i representació territorial d’aquestes esmenes per un import total d’1,1M€, amb el treball conjunt de l’executiva del PDeCAT, alcaldes i regidors. La secretaria general, Àngels Chacón, ha exposat el conjunt d’esmenes i acords aconseguits per Catalunya, destacant el desbloqueig de l'accés als fons europeus a entats socials i sanitàries, els projectes territorials i les esmenes d’1M€ pels centres de recerca de Catalunya i l’Institut Català de Fotònica.