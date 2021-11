El Black Friday afecta de ple els negocis de proximitat de Figueres i de tota Catalunya. Els petits comerciants es veuen obligats a fer diverses ofertes en els seus productes per no quedar-se enrere de les grans empreses del sector. Ara bé, els surt a compte?

Tal com explica Carme Isern, propietària de la botiga Alegrí Decoració, els botiguers es veuen empesos, per la situació, a rebaixar els preus tot i no estar d’acord a fer rebaixes abans de festes. «De la mateixa manera que, si vull anar de turisme a primera línia de mar, a l’agost em sortirà més car que al febrer, no entenc les rebaixes abans de festes».

Preus ajustats al llarg de l’any

D’altra banda, Carme Isern defensa que els preus de la majoria de comerços de proximitat són «tan ajustats com sigui possible. Si puc posar vuit, no posaré deu» al llarg de l’any, i per això veu amb preocupació la popularitat del Black Friday. «Algunes botigues apugen el preu dos dies abans i el tornen a preu habitual al Black Friday».

En la mateixa línia pensa Quim Carreras, de l’empresa familiar Carreras Foto Vídeo. Defensa que en el sector de la tecnologia els preus són sempre ajustats, i que si poden fer rebaixes és perquè els mateixos proveïdors, com la japonesa Sony, els fan descomptes a ells.

Josep Fajol, de Fajol Roba d’Home, explica el motiu pel qual no troba sentit a les rebaixes abans de festes: «Les rebaixes van bé després de festes, quan no et queden talles i tens col·leccions a mitges, però ara que la botiga està sencera és un disbarat fer rebaixes». De fet, afirma que proposar aquestes ofertes abans de Nadal «no segueix la lògica comercial».

A més, els comerços admeten que el Black Friday perjudica la campanya de Nadal, i fa que un dels moments en els quals tradicionalment més es venia ara sigui relativament fluix. Com explica Miquel Roig, de la sabateria Roig, «hi ha molta gent que, com és lògic, aprofita i compra coses de cara a Nadal. El Pont de la Puríssima abans era molt bo i era quan començaven les compres de Nadal, ara en avançar-se l’inici no compra ningú».

En l’àmbit de la regulació, no es limita les dates en les quals es pot vendre a preus rebaixats, i per això el temps del Black Friday s’ha anat allargant en el temps en els últims anys. De ser un dia, el quart divendres de novembre, a un cap de setmana. Després a ser una setmana sencera i actualment ja hi ha grans superfícies que «celebren» el divendres negre durant tot un mes. Per aquest motiu, una de les propostes que es fa per reduir l’impacte que té aquesta diada als petits comerços és la de limitar les ofertes a només un dia. Tot i que algunes botigues veuen aquesta idea amb bons ulls, d’altres opinen que no soluciona el problema, perquè obre la porta a la competència «bruta» amb «ofertes encobertes».

La possible crisi d’abastiment

A més a més, aquest any el Black Friday ha coincidit amb la incertesa sobre si a la campanya de Nadal i Reis hi haurà prou abastiment de mercaderies a escala general, per la qual alguns consumidors han avançat encara més les compres nadalenques.

Els botiguers admeten que hi ha problemes amb alguns proveïdors, sobretot els que venen d’Àsia, i que han de demanar els productes amb més antelació que de costum. De moment, però, no han patit grans afectacions per aquesta demora de reabastiment.