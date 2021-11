Els municipis de Navata, Viladamat, Vilafant i Vilanant tindran comunitats locals d’energia a curt termini. La Diputació de Girona està impulsant aquest projecte, pioner en l’àmbit estatal, oferint suport tècnic i econòmic als ajuntaments que volen promoure aquestes comunitats. En el darrer ple ordinari, l’Ajuntament de Vilafant ha aprovat adaptar el seu Pla General per regular la instal·lació d’energies renovables.

Vilafant, però, vol trobar l’equilibri amb la protecció del paisatge. Per això, ara fa un any, davant de les demandes per a la implementació de parcs i instal·lacions d’energies renovables, el consistori va acordar suspendre les llicències per poder estudiar la manera d’implementar aquestes energies al municipi amb la màxima protecció de l’entorn. «A Vilafant, apostem de manera decidida per les energies renovables, però volem que aquestes grans infraestructures d’energies fotovoltaiques i eòliques estiguin regulades i, per tant, ens hem vist amb la necessitat de fer aquest projecte, que modifica i ens permet distribuir i limitar la instal·lació d’aquest tipus d’infraestructures al nostre municipi», va explicar, durant el ple, l’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys.

Premis Cilma

Navata, des de fa temps, ha participat amb el Departament de Medi Ambient de la Diputació en programes on, segons explica l’alcalde, Jaume Homs, «els resultats han sigut totalment satisfactoris, amb projectes pilot, xarxa de calor, biomassa, finalistes el 2017 dels Premis Cilma, pel reciclatge de residus i economia circular, i entre altres projectes agosarats».

Amb el Pla a l’Acció, Navata va presentar el Projecte de Fotovoltàica, producció compartida entre vuit equipaments i la comunitat energètica de 36 habitatges. Aquesta iniciativa es va presentar diumenge passat al centre cívic amb motiu de l’Ecofira.

«Ara toca fer una inversió sostenible, entre d’altres, ens marquen unes quotes de producció energètica a complir, l’objectiu és arribar a l’autosuficiència del 80%, i amb els projectes redactats ens anem apropant», comenta Homs, segons el qual «Navata va apostar per l’autoconsum, i és palès l’interès creixent de llars que se sumen a la revolució de les teulades, conscienciades que és la solució necessària».

A Viladamat, el 2022, posaran plaques fotovoltaiques al Local Social. «De l’energia que ens sobri, se’n podran aprofitar una vintena de famílies», explica l’alcaldessa, Dolors Pons, mentre que, a Vilanant, l’alcaldessa, Anna Palet, manifesta que «hi ha gent interessada en aquestes energies i estem treballant per aconseguir una subvenció».

Les comunitats locals d’energia suposen un nou model que, a més de substituir les energies fòssils per les renovables, situa el consumidor al centre del sistema. A més, identifica els municipis com a actors principals.