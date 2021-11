El Mercat de Roses fa un pas més cap a la digitalització i ha presentat aquest matí la seva plataforma de venda en línia: mercatderoses.online. Després de què la Covid-19 i el confinament deixessin constància de la necessitat d’oferir als clients la possibilitat de comprar de manera fàcil, segura i des de casa, el Mercat ha treballat per implementar una plataforma que donés resposta a aquesta demanda.

A través d’aquesta nova eina, a partir del 10 de desembre, els habitants de Roses i de l'Alt Empordà podran adquirir els productes que desitgin i rebre’ls a casa en un sol enviament i en menys de 24 hores. Es tracta d’una plataforma en línia creada a partir d’un sistema totalment segur que habilita el pagament amb targeta de crèdit.

La plataforma compta amb el suport de bona part dels paradistes del Mercat i s’hi ofereixen els mateixos productes frescos i de qualitat que es venen a aquestes les parades. La plataforma permet comprar tots els productes al mateix comerç o a diversos i personalitzar la compra indicant com es vol rebre el producte -per exemple, tallat o envasat d’una determinada manera-.

Es tracta d’una plataforma senzilla i intuïtiva, molt gràfica, que permet apropar els clients al Mercat Municipal i permetre que qualsevol usuari pugui gaudir de productes frescos, de qualitat i de proximitat. “Estem molt il·lusionats de fer aquest salt que creiem que serà molt positiu per obrir encara més les portes del Mercat de Roses i donar a conèixer els productes i el potencial de les empreses que el componen”, destaca el president de l'Associació, Santi Buscató.

Fèlix Llorens, regidor de Promoció Econòmica de Roses, ha manifestat que la iniciativa "neix de les noves necessitats i hàbits de consum detectats i de l’estudi d’experiències similars implementades amb èxit. Amb aquesta plataforma el mercat de Roses fa un pas qualitatiu que permetrà, tant la consolidació dels clients existents com la captació de nous, tant de Roses, com de pobles de l’entorn".

L’alcalde de Roses, Joan Plana, ha felicitat la iniciativa i valora molt positivament l’aposta per la modernització i digitalització del teixit econòmic de Roses: "la plataforma que avui presentem ens permet abastar comercialment un entorn més ampli i sobrepassar els límits del propi municipi, oferint un nou servei, àgil, còmode i a domicili, des de l’Escala fins a Perpinyà i irradiant la nostra activitat a tota la comarca. Aquesta iniciativa és a més un testimoni clar de la importància de l’associacionisme empresarial per a la dinamització econòmica del nostre municipi".

Els mateixos paradistes són els que s’ocuparan de preparar les comandes a diari, que caldrà demanar com a mínim un dia abans i que haurà d’arribar, com a mínim, a un import de 25€. Pel que fa a les tarifes i horaris d’entrega, s’han establert 4 zones ben diferenciades. A Roses es poden rebre les comandes dimarts, dijous i dissabte amb un cost d’enviament de 2,99€ (enviaments gratuïts en compres de més de 99€). Les entregues a pobles del voltant de Roses també es fan dimarts, dijous i dissabte i tenen un cost de 3,99€.

La nova plataforma de venda online i transport a domicili del Mercat de Roses, desenvolupada per Aprop online, està especialitzada en el comerç de proximitat i mercats municipals i ja ha permès digitalitzar més de 1.200 comerços en els 22 municipis on hi són presents, i ha aconseguit arribar a un total d’un milió i mig de persones.