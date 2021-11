L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor de l'Alt Empordà junt amb l'Agència Catalana del Consum (ACC) publiquen un conjunt de recomanacions i consells a tenir en compte durant la campanya del Black Friday, una jornada de descomptes a Internet i en botigues presencials que s'inicia aquesta setmana.

L’Oficina del consumidor aconsella comprar de forma responsable i meditada, tot evitant les compres impulsives. Per evitar les compres poc satisfactòries recomanen elaborar una llista, d'acord amb el pressupost i amb allò que es necessita. Comparar preus en diversos establiments i desconfiar de les ofertes molt llamineres que es troben a Internet. Controlar especialment la despesa amb targeta de crèdit i les compres finançades per a no sobreendeutar-se. Recordar que els productes han de tenir la mateixa qualitat i garantia que tenien a preu no rebaixat. Revisar que els productes mostrin tant el preu original com el rebaixat, o bé el percentatge de descompte. I tenir en compte que la publicitat és vinculant, és a dir, obliga a complir tot el que s'hi anuncia.

D'altra banda, pensar que si es compra en establiments presencials, aquests no tenen obligació d’acceptar canvis o devolucions, sempre que el producte estigui en bon estat. Per tant, és preferible informar-se abans. Si l'establiment ofereix la possibilitat de fer canvis o devolucions, també ha d’informar de les condicions en què es podran fer: terminis, possibles excepcions, sistema de retorn dels diners (en efectiu, en un val de compra...), etc.

A l'hora de comprar per internet, el més important és escollir un comerç electrònic que sigui segur i de confiança, és a dir, que sigui conegut o del qual es té alguna referència d'amics, familiars, etc. Si dubteu, feu algunes comprovacions abans de comprar-hi, com: buscar l'opinió d'altres usuaris a la xarxa, mirar que sigui un web mínimament acurat (sense faltes d'ortografia ni traduccions mal fetes, per exemple), localitzar les dades de contacte i una adreça física d'ubicació de l'empresa, assegurar-se que disposi d'informació suficient i clara sobre les característiques i els preus dels productes que s'hi ofereixen, revisar que s’informi correctament de les condicions (les modalitats de pagament i d’enviament disponibles, el cost del transport, els terminis d’entrega i els sistemes de devolució) i comprovar si l'adreça electrònica comença per https –és un senyal de seguretat–, a més, a la part inferior del navegador hi apareixerà el dibuix d'un cadenat tancat.

Per seguretat, és preferible que no accediu a botigues virtuals des d’enllaços que arribin per missatge o per correu electrònic. És més segur escriure directament l'adreça en el navegador o guardar en els favorits les adreces dels comerços electrònics que s'usin amb més freqüència. Així s'evita accedir per error en dominis fraudulents que pretenen simular els originals fent servir noms semblants.

Tampoc no és recomanable fer compres des d'ordinadors públics i xarxes Wi-Fi obertes (sense contrasenya).

També s'ha de tenir en compte que, si es compra en botigues virtuals amb seu fora de la Unió Europea i hi ha cap problema, la situació serà més difícil de resoldre, ja que el grau d’inseguretat jurídica és major.

En les compres per internet es disposa de 14 dies per retornar els productes si no s'està convençut –és el que s'anomena dret de desistiment i en queden exclosos els productes fets a mida o personalitzats; aquells que es puguin deteriorar amb rapidesa, com ara menjars; els bitllets de transport aeri, les reserves d'hotel, les entrades per a espectacles, etc.–. En aquest cas, s'ha de tenir present que l'empresa pot cobrar les despeses de devolució, sempre que ho hagi informat prèviament en les condicions.

I en darrer lloc, recordar que en tots els casos cal conservar les factures o els comprovants de compra, ja que són la garantia i es necessita per poder reclamar.