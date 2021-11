Diumenge passat es va tornar a celebrar, a Navata, l’Eco Fira, organitzada per l’Ajuntament i que, enguany, arribava a la vuitena edició. Durant tot el dia es van poder veure al carrer activitats diverses i altres iniciatives municipals relacionades amb el territori i el medi ambient.

L'Ajuntament fa una valoració "summament positiva i molt bona"

Amb el punt àlgid d’afluència al migdia, l'Ajuntament de Navata defensa que "ha estat una fira exitosa en tots els àmbits"; tant en el nombre de visitants a la fira, com en l’assistència a les xerrades i els tallers que s’han fet per a totes les edats durant tot el dia.

Amb aquesta 8a edició, la fira s‘ha consolidat i ja passa a formar part d’una fira de referència en l’àmbit del medi ambient i com preservar el planeta. Al visitant se li dona uns coneixements bàsics per saber què pot fer, com es pot conscienciar i què pot consumir per millorar la seva responsabilitat amb el medi ambient i tenir una millor qualitat de vida.