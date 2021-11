L’associació d’Empresaris de Roses-Cap de Creus sortejarà aquest Nadal 3.000 euros en compres per fer els regals de Reis. La iniciativa forma part de la campanya de Nadal que porta per lema Compra al comerç local i guanya 3.000 € que s’ha iniciat aquest passat dilluns 22 de novembre i s’allargarà fins al 21 de desembre. Els comerciants i restauradors regalaran per cada compra als seus clients una butlleta per participar en el sorteig dels 3.000 euros que es durà a terme el 22 de desembre. El client haurà de dipositar-la en l’urna que hi haurà als establiments participants. En total es repartiran 5.000 butlletes. El guanyador disposarà de dos dies, el 3 i 4 de gener, per gastar-se els 3.000 euros en els establiments adherits.

Per altra banda, els empresaris de Roses regalaran als seus clients un necesser serigrafiat amb el lema A Roses fem comerç local; i per als més petits, una carta dels Reis Mags d’Orient perquè l’omplin i la puguin portar al patge reial. La campanya de Nadal de l’Associació inclou l’edició d’un vídeo per posar en valor el comerç local. El vídeo es difondrà a través de les plataformes en línia de l’entitat, la televisió local i el cinema a partir de l’1 de desembre. A més, es decoraran els carrers i els aparadors aprofitant els avets de Nadal de l’any passat. La imatge serà unificada decorant l’avet de color vermell i amb llums blanques i amb una estrella dissenyada per l’Associació. La decoració dels aparadors es farà, un cop més, en col·laboració amb els alumnes del Cicle Formatiu d’Activitats Comercials del Centre Escolar Empordà.

«L’objectiu final és que els rosincs i rosinques es quedin al municipi a fer les seves compres. Tenim una àmplia oferta i comerços distribuïts per diferents llocs del poble, on venir a comprar» assenyala Ester Escudero, de la botiga Sa Botigueta.

Per la seva part l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament també tornarà a regalar a cadascun dels seus associats una catifa vermella, perquè la posin a l’entrada. Conjuntament amb els comerciants han tirat endavant la campanya Avança’t al Nadal, compra a Roses i impulsarà més d’una trentena d’activitats al carrer per dinamitzar els comerços i atraure visitants, del 4 de desembre al 4 de gener. «Es tracta de 33 activitats que es faran durant tot el mes. Hi haurà actuacions itinerants als carrers comercials del municipi: música, mags, clowns, una gran varietat de propostes amb diferent tipus de format artístic» ha detallat el regidor de Promoció Econòmica Fèlix Llorens.

L’objectiu de les actuacions és «atraure públic a Roses i que la gent que està pels carrers es trobi amb aquest atractiu de forma espontània pel carrer» ha remarcat Llorens.

«Les activitats es faran tant al matí com a la tarda, depèn del dia, si és festiu o laborable. Llorens apunta que «és important dinamitzar el comerç durant tot el mes de desembre i fins al dia abans de Reis».

A escala comercial el Black Friday significa el tret de sortida, «ja que és una campanya que s’ha tornat molt potent arreu i també a Roses i les vendes es noten molt no només de forma online, sinó també físicament a les botigues. Els comerciants es preparen per uns dies de molta activitat econòmica».

L’encesa de llums s’avança i es farà el 25 de novembre

Una de les peticions dels comerciants a l’Ajuntament de Roses, ha estat avançar l’encesa de llums de Nadal que tradicionalment es feia pel Pont de las Puríssima. Les llums nadalenques s’il·luminaran al municipi el proper dijous 25 de novembre. D’aquesta manera es vol aprofitar els dies d’activitat comercial intensa que es genera des de que s’ha instaurat la campanya del Black Friday.